Do světa sociálních sítí přibyla další jedna. Do vínku dostala zajímavý název noplace (Žádné místo) a v App Store se vyšvihla na první místo nejstahovanějších aplikací. Na Google Play zatím dostupná není, nicméně se k ní můžete přihlašovat prostřednictvím webu. A aplikace, která trochu připomíná populární Myspace, rozhodně stojí za pozornost.

noplace fungovala už nějaký ten pátek, ale dosud byla jen v testovacím režimu „pro zvané“. Na začátku července se otevřela světu a rázem se stala obrovským hitem. Ve světě sociálních sítí zavalených videi, fotkami, streamy, reelsy a dalším multimediálním obsahem jde doslova o zjevení.

Could This Be X’s REPLACEMENT? Meet ‚noplace‘

V noplace totiž nesdílíte multimédia. Je založena čistě jen na textu. Tedy něco jako X (Twitter), ale ne tak úplně. Sdílíte textové příspěvky, píšete své postřehy, myšlenky, příběhy o svém životě… A to vše veřejně. Na noplace neexistuje možnost mít soukromý profil a vše zatím reguluje a hlídá pouze tým moderátorů.

A protože tu nejsou ani žádné personalizované feedy, starší generace pamatující začátky internetu si rázem vzpomene na již zmiňovaný Myspace, jehož začátky spadají už do roku 2003. noplace se nicméně chlubí moderní a neotřelou grafikou, velkou barevností, možností nastavení různých stylů – a mohla by tak sednout mnoha mladým lidem, kteří hledají alternativu k velkým sociálním sítím plným multimediálního balastu. Nebo naopak zaujme starší generaci, která stojí především o text.

Aplikace je zdarma a můžete si do ní zvát své přátele, upravit si svůj profil, přidávat aktualizace – a vše pak sledujete ve dvou základních kanálech: příspěvky přátel a všechny příspěvky. To, co vás zaujme, si označíte hvězdičkou. A nastavit si můžete také TOP 10 nejlepších přátel.

I algoritmus je tu jiný než na většině sociálních sítí. Na noplace úřaduje umělá inteligence, která každému uživateli po přihlášení nabídne seznam příspěvků, které v době své nepřítomnosti promeškat a které by ho mohly zajímat.

To, jak dlouho se noplace udrží ve středu zájmu uživatelů a jestli si ji oblíbí nejmladší generace, je zatím ve hvězdách. Má kolem totiž sebe velkou konkurenci. Ale rozhodně stojí za pozornost.

