Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 se blíží. Jaký má výkon?

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 je pravděpodobně nejlepším procesorem ve světě Androidu

Rok 2024 bude ve znamení souboje společností Qualcomm a Mediatek, jde o spoustu peněz

Snapdragon 8s Gen 3 bude skvělý, v názvosloví ale udělá ještě větší nepořádek než dosud

Procesory od společnosti Qualcomm jsou dlouhé roky naprostou špičkou a nic se na tom nezměnilo ani v roce 2023. Ty nejlepší mobilní telefony roku 2024 budou až na občasné výjimky poháněny procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, který nabízí doslova brutální výkon.

Není to ale jen o surovém výkonu, procesor je až po okraj naplněný těmi nejmodernějšími technologiemi a jednoduše šlape. Za co ale Qualcomm nepochválíme je označování procesorů v poslední době. Začal to už Snapdragon 7 Gen 3 a ještě více to zamotá Snapdragon 8s Gen3!

V nedávné minulosti představil Qualcomm procesor Snapdragon 7 Gen 3. Očekávali byste podle názvu, že to bude nástupce procesoru Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2? Kdepak, jeho výkon je výrazně nižší. Nesmíme zapomenout na Snapdragon 7s Gen 2, ani ten není žádnou raketou, jakkoliv to je kvalitní a moderní procesor se slušným výkonem a nízkou spotřebou. Qualcomm se ale chystá udělat ve svém portfoliu procesorů ještě větší nepořádek!

V testu Geekbench se objevil zatím neznámý telefon od Realme, který je poháněný dosud nepředstaveným procesorem Qualcomm. Pokud se spekulace potvrdí, mohl by se jmenovat Snapdragon 8s Gen 3 případně Snapdragon 8 Gen 3 Lite. Dosažené skóre v testu Geekbench není špatné, telefon získal 1512 respektive 3799 bodů. To ho řadí někam na úroveň procesoru Snapdragon 7+ Gen 2.

Třeba ale nakonec výrobce procesor pojmenuje jinak, nelogickým pojmenováním dosavadních procesorů si ale situaci moc neulehčil. Vyznat se mezi jednotlivými procesory bude brzy pravděpodobně ještě složitější. Dosud měl Qualcomm několik modelových řad a těch se držel.

Bude se nový procesor jmenovat Snapdragon 8s Gen 3?

Zdroj: 91mobiles