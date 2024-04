Objevily se zvěsti, které naznačují, že Snapdragon 8 Gen 4 od Qualcommu by mohl být docela náročný pro baterie nadcházejících vlajkových lodí. Výrobci smartphonů prý možná budou muset zvýšit kapacitu baterií na téměř 6000 mAh. Některé se údajně testují s 5500 mAh. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 bude vybaven vlastními procesorovými jádry Oyron a údajně dosáhne na frekvenci 4,0 GHz.

Don McGuire, marketingový ředitel společnosti Qualcomm, během veletrhu MWC 2024 potvrdil některé údaje o Snapdragonu 8 Gen 4. McGuire uvedl, že uživatelé mohou očekávat uvedení čipu během říjnového summitu a že bude vybaven procesorovými jádry Oryon. Společnost Qualcomm uvedla, že tato jádra mohou produkovat 2x vyšší výkon CPU a 4,5x rychlejší zpracování AI. Dalším zdrojem, který zmiňuje velké nároky na baterii je Mochamad Farido Fanani:

Is it to prepare for the power consumption of Snapdragon 8 Gen 4. 🤔 pic.twitter.com/lWeLin4Vcv

