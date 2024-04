Samsung podle všeho opravdu chystá levné hodinky Galaxy Watch

Zatím není jasné, zda ponesou název Galaxy Watch FE či Galaxy Watch4 (2024)

Na trhu by se mohly objevit relativně brzy

Chytré hodinky Galaxy Watch od Samsungu patří k těm vůbec nejpopulárnějším a není divu. Partnerství s Googlem se vyplácí nejen na poli telefonů, díky Wear OS jsou Galaxy Watch zřejmě nejkomplexnější nositelnou elektronikou pro Android. Současná generace je na trhu už osmý měsíc a dalo by se předpokládat, že další modely uvidíme až v červenci/srpnu. Před časem se však objevily spekulace ohledně levných Galaxy Watch, které zacílí na uživatele kupující FE edice sluchátek, tabletů a telefonů.

Podle spolehlivého zdroje, Maxe Jambora, Samsung hodinky Galaxy Watch4 (2024) v opravdu vydá. Pravděpodobně se budou jednat o přímého nástupce původních Galaxy Watch4, které Samsung mimochodem dodnes prodává za 3 490 korun v základní 40mm verzi. Nová edice by se tedy mohla pohybovat v podobných cenových hladinách. Jambor se nechal slyšet, že tuto informaci získal z neoficiálních zdrojů, nikoliv z dokumentů a certifikačních databází. Zároveň dementoval spekulace o názvu Galaxy Watch FE, o němž jsme vás před pár dny informovali i my. Původně s nimi přišel web Android Headlines, ten však kontruje s tvrzením, že se Jambor snaží uvést lidi v omyl.

Galaxy Watch 4 (2024) — Max Jambor (@MaxJmb) April 7, 2024

Ať je to jak chce, levné hodinky od Samsungu jsou skutečně v plánu a k jejich představení by mohlo dojít relativně brzy. Těžko říct, co nového oproti původním Galaxy Watch4 (z nichž budou tak jako tak vycházet) nabídnou. Možná dojde na lehký upgrade čipsetu, zvětšený akumulátor či osazení svítivějšího displeje. Nebo zkrátka půjde jen o přeznačené Galaxy Watch4 s delší softwarovou podporou…

Jak se těšíte na levné smartwatch od Samsungu?

Zdroj: Max Jambor