Snapdragon zahájil předprodej “svého” předváděcího mobilu

Americká společnost Qualcomm začala oficiálně prodávat “svůj” první chytrý telefon. Uvozovky jsou potřeba, neboť mobil kompletoval ASUS, i když jde v podstatě o pomyslnou výkladní skříň gigantického výrobce procesorů a dalších součástek. Právě pozice dodavatele různých součástí je v telefonu demonstrována a to v maximální míře. Stručně a jasně pojmenovaný Smartphone for Snapdragon Insiders obsahuje to nejlepší, co továrny této firmy doposud oficiálně vyprodukovaly.

Telefon se objevil v oficiálním e-shopu ASUSu a s ním i kompletní specifikace a cena. Ta se může zdát skutečně vysoká (1499 dolarů = cca 32 tisíc Kč), nicméně je potřeba brát ohled například na to, že jde o demonstraci toho nejlepšího dostupného od jedné firmy. Navíc je v limitované edici určen členům programu Snapdragon Insiders, tedy nejvěrnějším příznivcům. Čipsetem je Snapdragon 888, který doplňuje Snapdragon X60 5G modem.

Dalšími “mateřskými” technologiemi Qualcommu jsou třeba Quick Charge 5.0, 3D Sonic Sensor nebo Spectra 580 Image Signal Processor, který slouží foťákům. WiFi konektivitu obstarává FastConnect 6900 systém podporující rychlosti až 3.6 Gbps u WiFi 6 a 6E. Z dalších běžných parametrů zmiňme 6.78″ AMOLED displej od Samsungu s rozlišením 2448 x 1080 pixelů a 144Hz frekvencí. Trojici zadních foťáků vévodí 64mpx senzor od Sony. Baterie má kapacitu 4000 mAh.

