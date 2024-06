Během letošního Galaxy Unpacked nám Samsung kromě svého chytrého prstenu, další generace chytrých hodinek či skládacích telefonů konečně přinese nová sluchátka Galaxy Buds. Poslední úniky však nedají fanouškům jihokorejského výrobce spát. Nejenže se výrobce odkloní od léta používaného designu v případě dražšího modelu Pro, ale naprosto jinak má vypadat i standardní verze. Údajný snímek balení přitom odhaluje vyloženě odpudivé provedení.

Že Galaxy Buds3 už nebudou klasické špunty, ale konstrukčně se více přiblíží Apple AirPods Pro, se traduje už dlouho. Když pomineme uniklý marketingový obrázek zveřejněný uznávaným insiderem Evanem Blassem, samotný Samsung nový design omylem potvrdil přímo prostřednictvím aplikace Members. Z reakcí na sociálních sítí pak lze vycítit spíše negativní reakce než ty pozitivní.

Samsung leaking their own products is priceless. Here’s the Galaxy Buds3 and Buds3 Pro 👋🏽 pic.twitter.com/2mJP3ZFOa9

— Rydah (@RydahDoesTech) June 12, 2024