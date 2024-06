Rendery Samsung Galaxy Watch 7 Ultra už jsme tu měli, ale nabíječka pro Galaxy Ring tu ještě nebyla. A právě ta se objevila na nejnovější sbírce renderů, se kterou přišel na sociální síti X tentokrát @Tim_tom_0.

Nabíječka pro Galaxy Ring má tvar krabičky, podobně jako kolébka pro sluchátka. Z renderu není jasné, jestli bude mít každá velikost prstenu vlastní verzi nabíječky.

Kromě nabíječky pro chytrý prsten unikly další rendery Galaxy Watch 7 Ultra. Neukazují už nic nového, jen potvrzují už známé informace o tvaru. V předešlém článku jsme vás informovali rovněž o ceně, která nebude (podle očekávání) vůbec nízká…

Official Samsung Galaxy Watch Ultra & Galaxy Ring Charger renders

Literally, almost all things about the Samsung Unpacked have been leaked as always pic.twitter.com/EXFZOnWRV1

— Tim Tom 0 (@Tim_tom_0) June 16, 2024