Sluchátka Galaxy Buds Pro už dostávají první aktualizaci. O co v ní jde?

Je to jen pár dní, co korejský Samsung ukázal v rámci akce Unpacked January 2021 světu nové vlajkové Galaxy produkty. Kromě hlavních taháků v podobě telefonů série S21 dorazila také nová sluchátka Galaxy Buds Pro. Jak už se vlastně stalo zvykem, pár dní po představení do zařízení míří update s novými či vylepšenými funkcemi. První aktualizace pro Samsung Galaxy Buds Pro má sice jen asi dva megabajty, řeší ale hned několik zajímavých položek.

Right out the gate, the @SamsungMobileUS#GalaxyBudsPro have an update to add an option of enhancing sound for left/right boosting, improvements to Bixby wake-up and overall system improvements. 😀 pic.twitter.com/D0slHyA3tM

— Rydah | Samsung Daddy (@SamsungRydah) January 17, 2021