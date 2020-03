Prodejnost řady Galaxy S20 je prý slabá. Za předchůdci o hodně zaostává

Jak se postupně přesvědčují všechny společnosti po celém světě, v důsledku koronavirové pandemie citelně klesá prodejnost telefonů. V únoru dokonce různě velké propady zamíchaly i dlouho neměnným pořadím firem s nejvyššími čísly. Společnosti Xiaomi se podařilo předskočit Huawei, za což částečně může jak právě nemoc Covid-19, tak i známé omezení ze strany USA. Teď se ukazuje, jak velké potíže má i vedoucí firma tohoto žebříčku, tedy Samsung. Konkrétně u přístrojů z řady Galaxy S20, která měla být minimálně pro první polovinu letošního roku největším tahákem. Jak ale nyní vychází z analýzy redakce Seoul Economic Daily, reálná čísla jsou několik desítek procent za očekáváními. Prodejnost je prý u Samsung Galaxy S20 také dost slabá.

Analýza tvrdí, že v porovnání s telefony Galaxy S10 za stejné období dosahují nové vlajkové telefony jen asi šedesáti procent prodejů. To by sedělo i s globálním odhadem, který mluví o obecném propadu prodejnosti telefonů o 39 %. Nejdražší řada Samsungu tak na aktuální stav ve společnosti asi “dojede” dost významně. O jiných segmentech a telefonech této společnosti ale data nejsou. Slabší prodejnost Samsung Galaxy S20 teoreticky mohou vyvažovat statistiky u levnějších telefonů. Jihokorejská firma celkově v minulém měsíci ztratila 1,75 % ze svého vedení v žebříčku. Sledovat další vývoj bude velmi zajímavé. A to nejen u Samsungu.

Zdroj: aauthority