Tvrzená skla už dlouhé roky chrání naše mobilní telefony

Prim v této oblasti dlouhodobě hraje společnost Corning

Po Gorilla Glass Victus přichází Gorilla Glass Armor

V dnešní době už nějaké tvrzené sklo chrání displej většiny mobilních telefonů. Gorilla Glass existuje v mnoha variantách, zjednodušeně ale můžeme říci, že jakékoliv tvrzené sklo je zkrátka lepší než nic. Před lety společnost Corning představila sklo Gorilla Glass Victus, aktuálně v druhé generaci.

V těchto dnech výrobce představil nejnovější generaci tvrzeného skla, které ochranu (primárně displejů) posouvá na další úroveň. Gorilla Glass Armor bude výjimečné, Samsung na něj vsadil u svého nejvyššího modelu, kterým je čerstvě představená Galaxy S24 Ultra.

Jaké vlastnosti bude mít Gorilla Glass Armor? Nejprve se krátce zastavíme u udržitelnosti, v dnešní době je to velmi populární téma (někdy možná až příliš, ale to by bylo na úplně jiný článek). Co se týká složení, přesně čtvrtina materiálů je recyklovaných. Za to si Corning určitě pochvalu zaslouží, nás ale přece jenom zajímají praktičtější vlastnosti. Nové sklo redukuje odlesky až o 75 procent, čitelnost displejů by měla být o hodně lepší než v minulosti. Ne že by na tom současné displeje byly špatně, ale posun v tomto směru vítáme. Sklo je velmi pevné, odolnost proti poškrábání se zvětšila dokonce čtyřnásobně.

Uvidíme, jak si sklo na modelu Samsung Galaxy S24 Ultra povede. Laboratorní testy jsou fajn, my se ale těšíme na reálné dojmy z běžného používání. Kombinace nového skla a titanu nicméně z nejnovější vlajkové lodě od Samsungu dělá telefon, který vydrží ledacos. Snad se brzy dozvíme, jestli má stejný názor JerryRigEverything, který už několik let na YouTube natáčí videa, ve kterých telefonům dává skutečně zabrat.

Těšíte se na sklo Gorilla Glass Armor?

Zdroj: gizmochina