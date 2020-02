Skládací/ohebné telefony: budoucnost, nebo slepá ulička? (Hlasovačka)

Podíváme-li se na chytré telefony vyrobené během posledních deseti let, zjistíme, že až na pár detailů vypadají prakticky identicky – mají podobu obdélníkové placky. Tento trend však v posledním roce „narušují“ skládací, či možná o něco přesněji řečeno ohebné telefony. Jak je vnímáte vy – je to slepá ulička, nebo budoucnost těchto zařízení? Na to se budeme ptát v rámci této Víkendové hlasovačky a diskuze.

Ohebné telefony v historii

Nutno podotknout, že skládací či ohebné telefony nejsou v segmentu mobilů úplnou novinkou. Pamětníci jistě vzpomenou na éru takzvaných „véček“ jež na jedné polovině těla měla obrazovku a na druhé klávesnici. Tato konstrukce přežila dodnes – v českých e-shopech najdete tlačítkové mobily v tomto provedení od značek jako jsou Nokia, Aligator, MyPhone, UleFone a mnoha dalších.

Tlačítková Nokia 272 Flip

Asi největší ikonou, dokumentující svou dobu, byla Motorola Razr, jejíž kořeny sahají do začátku 21. století. Nebylo proto překvapením, že si americký výrobce zvolil stejný název i pro skládací smartphone, který představil v listopadu loňského roku.

Ohebné telefony zastupuje Motorola Razr

Původní véčka měla poměrně jednoduchou konstrukci – šlo v podstatě o dvě součástky, spojené kloubovým mechanismem. Provedení tehdy bylo mnohem jednodušší než v dnešní době, kdy výrobci musejí řešit nejen ohýbání těla, ale i obrazovky.

Skládací, rozkládací, ohebné

Jedním z prvních skládacích chytrých telefonů, který můžete v současné době pořídit i u nás, je Samsung Galaxy Fold. Na rozdíl od „véček“ se však nerozkládá horizontálně, ale otevírá se jako knížka. Náročné technické řešení se projevilo v konečné ceně, která startuje na 52 000 korunách s DPH.

Ohebné telefony zastupuje Samsung Galaxy Fold

V očekávání je Motorola Razr, nicméně zahájení prodejů americký výrobce koncem loňského roku odložil. Podle původních předpokladů se měli zájemci dočkat prvních kusů dočkat v lednu, nicméně firma oznámila, že termín předobjednávek i dodání pro své ohebné telefony posouvá na neurčito.

Véčkový ohebný telefon Motorola

Cenově nejdostupnější je aktuálně LG G8X ThinQ, pohybující se kolem dvaceti tisíc korun. V tomto případě se však nejedná o ohebný telefon v pravém smyslu tohoto slova. Jde vlastně o běžný smartphone se druhým přídavným displejem ve flipovém pouzdru.

LG G8X ThinQ

Skládací/ohebné telefony: budoucnost, nebo slepá ulička?

Dostáváme se k anketní otázce pro toto kolo Víkendové hlasovačky a diskuze. Ta zní následovně: jsou dle vašeho mínění skládací/ohebné telefony hudbou budoucnosti, nebo slepou uličkou, která nikam nevede?



V diskuzi pod článkem se můžete rozepsat o tom, jak vnímáte tento trend v segmentu chytrých telefonů. Zkuste se také zamyslet nad tím, zda je lepší provedení v duchu Samsungu Galaxy Fold, nebo jestli je praktičtější „véčkové“ provedení od Motoroly.

