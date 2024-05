Podle Seznamu internet zdarma skončil. Jak to vidíte vy?

Lidé žijí v představě, že je internet zdarma

Platí se pouze za lepší obsah nebo odstranění reklamy

Seznam přišel s novým přístupem, položil rovnítko mezi peníze a soukromí

Pokud používáte Seznam, určitě se vám už zobrazil dotaz, jestli chcete pokračovat zdarma s cílenou reklamou nebo za 79 Kč měsíčně – také s reklamou. To nevypadá jako moc lákavá nabídka. Seznam není první, kdo dává na výběr mezi sledováním a platbou, přišel s tím už i Facebook.

Je internet zdarma?

Seznam to zkouší vysvětlit. Říká, že pomocí cílené reklamy, která je lépe placena, dokáží své služby lépe ufinancovat. Ale pokud zakážete ukládání cookies, neumožníte tím Seznamu zobrazovat cílenou reklamu a ten pak na vás vydělává méně. Ocenil to na 79 Kč měsíčně. To je cena, za jakou se můžete vyplatit se sbírání cookies Seznamem. Odměnou vám bude jen o malinko lepší pocit, protože na reklamě se to projeví jen tak, že bude jiná, méně zajímavá. Nebude totiž odrážet vaše zájmy. Její množství se ale nezmění. Problém je, že to bude týkat jen a pouze Seznamu. Pokud chodíte i na jiné weby – a kdo nechodí? – tam vše zůstane postaru. Otázkou je, jak dlouho.

Seznam se nás snaží přesvědčit, že sdílení dat o tom, co nás zajímá, ve skutečnosti není žádné drama a cílené reklamy jsou vlastně super věc. Je pravdou, že cílená reklama je prospěšná pro všechny. Určitě je lepší i pro čtenáře, když se mu zobrazí reklamy podle jeho skutečných zájmů, než něco naprosto náhodného. Proč je to výhodné pro provozovatele webu, jsme už řekli: dostane za ni víc peněz. A proč je to lepší pro provozovatele reklamního systému a zadavatele reklamy, je asi jasné.

Seznam ale udělal důležitou věc. Otevřel téma, o kterém se nenápadně mlčelo. Je možné udržet model internetu zadarmo? Je možné konzumovat obsah a nebýt ochotný něco za to dát, ať už souhlas s cookies nebo nějaký rozumný poplatek? Ostatně placený obsah už dnes v nějaké formě poskytuje velká část vydavatelství, platící čtenáře odměňují různě: někde se zobrazí články navíc, jinde bez placení vidíte jen začátek článku, někde dostanete funkčnost.

Nabídka Seznamu je výjimečná v tom, že nedává na výběr mezi placením a reklamou, ale mezi placením a vašim soukromím. A rovnou říká, že to soukromí nemáte zas tak prožívat.

Jak to cítíte a vidíte vy? Skončil internet zdarma?

Zdroj: Seznam