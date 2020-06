Nudíte se? Zde je seznam 5 skvělých HBO GO seriálů #3

Poté, co jsme vám přinesli pořádnou nálož těch nejlepších Netflix seriálů jsme se rozhodli, že to stejné uděláme i s konkurenční platformou. HBO GO používám přibližně rok a za tu dobu jsem na něm stihl shlédnout několik více či méně známých zajímavých seriálů. Pojďme si tedy ukázat seznam 5 skvělých HBO GO seriálů #3, které stojí za shlédnutí.

5 skvělých HBO GO seriálů #3 Euforie Tento seriál jsem se rozhodl zařadit proto, že si myslím, že by se na něj měl podívat každý. Nejen samotní teenageři, pro které to bude odraz jich samotných (samozřejmě ne všech), ale také rodiče. Lépe pak porozumí svým pubertálním potomkům. Euforie pojednává o dospívání a vypráví příběh skupiny středoškoláků, kteří se snaží vyznat v lásce a přátelství ve světe drog, sexu, traumat a sociálních sítí. Co na seriálu osobně extra oceňuji je fakt, že se nebojí ukázat skutečnou pravdu. To, že existuje asi miliarda teen seriálů a filmů je sice pěkné, ale většinou v nich bývá největší téma zlomené srdce, sem tam si občas hlavní aktér zakouří marihuanu a všechno vypadá hrozně cool. Euforie však zachází mnohem dále a ukazuje reálný život.

Nula nula nula

Pokud máte rádi Narcos, či jiné podobné záležitosti z prostředí drog a zločinu, budete seriál Nula nula nula milovat. Pojednává o světovém obchodu s kokainem. A to od jeho výroby, přes distribuci až po koncového zákazníka. Můžeme počítat také s celou řadou nejrůznějších lokací, ať už těch, kde se jedna z nejpopulárnějších drog vyrábí, nebo míst, kde dochází ke konzumaci. Setkáme se s řadou zajímavých postav. Nechybí samozřejmě kmotři, miliardáři a byznysmeni. Na druhé straně jsou však zoufalí lidé, kterým nezbývá nic jiného. Celý seriál navíc působí velice věrohodně, a tak ho můžete brát i jako formu určitého sebevzdělání.

Bez vědomí

Český seriál Bez vědomí se odehrává v roce 1989. Marie (Táňa Pauhofová) uprchla z Československa a již 12 let žije v Anglii se svým mužem Viktorem. Ráda by však využila příležitosti a navštívila svou rodinu. Rozhodne se proto vrátit do Prahy, což se ukazuje jako velká chyba. Její manžel totiž za dramatických okolností zmizí a není jasné, zda je vůbec živý. Marie chce za každou cenu zjistit, co se s ním stalo. Postupem času se však ukáže, že je vše trochu jinak. Příběh nebudeme dále rozvádět, jelikož nechceme spoilerovat. Seriál má celkem 6 epizod po 1 hodině a tak ho máte za jeden den zfouknutý. A rozhodně stojí za to.

Rodiče

Nový seriál Rodiče pojednává o šťastném páru, kterým se narodí dvě malé děti. Z prvních nadšených reakcí a pocitu štěstí se však stane noční můra. Seriál zkoumá paradox, který každý rodič dobře zná, i když to nikdy nepřizná – za své děti byste bez váhání položili život, ale často je také máte chuť zabít. V této upřímné a nepřikrášlené komedii se Paul a Ally snaží zvládnout práci na plný úvazek, stárnoucí rodiče, hypotéku, manželské rozepře i nezáviděníhodné překážky, které jim do cesty klade výchova jejich dvou malých dětí Luka a Avy.

Devs

Seriál od tvůrců skvělého filmu Ex Machina pojednává o mladé softwarové inženýrce Lily Chanové, která vyšetřuje uzavřenou divizi rozvoje svého zaměstnavatele. Tím je společnost vlastnící několik špičkových technologií se sídlem v Silicon Valley. Ta je totiž údajně zodpovědná za vraždu jejího přítele a Lily se snaží odhalit pravdu. Pro fanoušky sci-fi záležitostí je seriál naprostou povinností.