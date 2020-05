Nudíte se? Zde je seznam 5 skvělých HBO GO seriálů #2

Poté, co jsme vám přinesli pořádnou nálož těch nejlepších Netflix seriálů jsme se rozhodli, že to stejné uděláme i s konkurenční platformou. HBO GO používám přibližně rok a za tu dobu jsem na něm stihl shlédnout několik více či méně známých zajímavých seriálů. Pojďme si tedy ukázat seznam 5 skvělých HBO GO seriálů #2, které stojí za shlédnutí.

5 skvělých HBO GO seriálů #2

Silicon Valley

Pokud máte rádi seriály z technologického prostředí, nemůžete šlápnout vedle se seriálem Silicon Valley. Ten pojednává o čtyřech asociálech, kteří žijí u Erlicha. Erlich je milionář, který programátorům nabídl bydlení v jeho vile zadarmo výměnou za to, že bude mít 10% podíl z každého projektu, který programátoři vytvoří. Richard, Big Head, Gilfoy a Dinesh jednoho dne vytvoří vyhledávací algoritmus, o který má zájem nejedna společnost. Skupina však místo prodeje vytvoří vlastní firmu a začnou podnikat. Za seriálem stojí Mike Judge, který v osmdesátých letech působil jako inženýr právě v Silicon Valley a nechal se svou minulostí částečně inspirovat.

Temný případ

V seznamu 5 skvělých HBO GO seriálů #2 nesmí chybět Temný případ, nebo-li True Detective což je americký dramatický detektivní seriál, který má celkem 24 epizod. Seriál je vyprávěn pomocí rozhovorů s dvěma detektivy – Rustem Cohlem a Martinem Hartem, kteří se snaží dopadnout sériového vraha v Louisianě. Ta trvá celkem sedmnáct let. V první sérii oba detektivové vzpomínají na rok 1995, kdy byli přiřazeni k velmi záhadné vraždě mladé ženy. Ta byla však uzavřena a údajný vrah byl dopaden. Jak se však později ukáže, příběh zaplouvá až do vod zkorumpovaných politiků, podnikatelů či dealerů drog, kteří mohou mít se vším okolo společného více než se zdá. Kromě toho se postupem času dovídáme, jaký mají oba dva detektivové život a poznáme jejich osobní problémy.

Nový papež

Tento seriál se odehrává ve fiktivní době, kdy je Pius XIII. (bývalý papež vládnoucí od roku 1876 až do roku 1958) v kómatu. Na jeho místo musí tak být dosazen někdo jiný. Po nějaké době se stává novým papežem Sir John Brannox, okouzlující a na první pohled milý anglický aristokrat, který přijímá jméno Jan Pavel III. Ten se snaží za všechny laskavosti a úsměvy skrýt své slabiny a tajemství. Postupem času si uvědomí, jak moc bude těžké nahradit jeho předchůdce..

Outsider

Tento seriál nás velice oslovil a proto nemůže chybět v našem seznamu 5 skvělých HBO GO seriálů #2. Že vám název něco říká? Ano. Jedná se o skutečně o seriálové zpracování bestselleru Stephena Kinga. Jeho příběh pojednává o vraždě jedenáctiletého chlapce Frankieho Petersona, jehož nebohé tělo bylo nalezeno v lesích Georgie. Otec Ralph Peterson, který je velmi neklidný z práce policie se rozhodne, že najme soukromou detektivku Holly Gibneyovou, která má jisté nadpřirozené schopnosti. Doufá, že právě ona bude klíčem k odhalení vraždy milovaného syna.

Westworld

Co je Westworld? Futuristický zábavní park, kde žijí robotické bytosti. Můžete si zde splnit veškeré vaše touhy ať už je to cokoliv. Dramatický seriál je jakousi temnou odyseou, kde se nám představuje svět, ve kterém se protíná blízká budoucnost s minulostí, se kterou lze manipulovat. Seriál vychází z filmu Michaela Crichtona, kterému se úplně nepovedlo naplnit potenciál, který jeho myšlenka měla. Skvělé herecké výkony, mistrovské zpracování a zajímavá zápletka dělají z toho filmu povinnost pro každého, kdo má rád mysteriózní sci-fi dramata.