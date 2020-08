USB tethering: Jak z mobilu sdílet internet přes kabel? (pro začátečníky)

Věděli jste, že z mobilního telefonu je možné sdílet jeho připojení k internetu s jinými zařízeními? Ano, pokud máte váš mobil připojený k bezdrátové síti, je možné “signál” předávat dál. Což se hodí nejčastěji v případě, kdy jste mimo dosah pevné či WiFi sítě a jiné vaše zařízení či zařízení někoho dalšího jinou možnost připojení nemá. Existuje přitom několik způsobů, jak se to dá provést. Možná jste se už setkali s pojmem “hotspot” (alias WiFi tethering). Pod touto funkcí se ukrývá vytvoření nové WiFi sítě z mobilu s datovými přenosy, který své připojení bezdrátově sdílí s dalšími přístroji. Podobně to jde i přes Bluetooth, ale to má několik omezení. My se dnes podíváme, jak z Android telefonu zapnout takzvaný USB tethering aneb sdílení internetu přes kabel. Při něm plní mobil napojený na počítač roli fyzického přístupového bodu (modemu).

Sdílení internetu z telefonu přes kabel

Slovo tethering zastřešuje všechny výše uvedené varianty sdílení internetového přípojení z mobilního zařízení. Ať už přes WiFi, Bluetooth nebo kabelovým spojením. Variantu s připojením přes USB Android zvládá od verze 2.2 a o pár let později nastoupil také zmíněný bezdrátový hotspot. Tyto dvě metody jsou nejvyužívanější a každá má pár svých výhod. Zásadním rozdílem je, že na vytvořenou WiFi se může připojit více zařízení. Jak je na tom USB tethering?

Telefonní hovor je nepřítel tetheringu Jestliže máte zapnutou libovolnou variantu tetheringu a někdo vám zavolá (případně vy někomu), internetové spojení se přeruší. Souvisí to s omezením mobilní datové sítě. Údajně měl tuto překážku eliminovat přechod na 4G/LTE sítě, nicméně se to děje pořád. Snad se brzy dočkáme toho, aby se dalo surfovat i volat naráz.

Tři hlavní výhody “kabelové” varianty