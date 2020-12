I Samsung Zprávy už dostávají podporu moderních RCS zpráv

Majitelé Samsung telefonů se mohou těšit na postupné zavádění komunikační platformy RCS do nativní aplikace Zprávy v systému One UI. Tento stav vlastně platí už od roku 2018. Během něj se jihokorejská firma společně se společností Google dohoda na spolupráci pro zavádění této novinky. Nyní ale pomalu končí období slibování a přichází na řadu reálné zavádění. Doposud takzvané Rich Communication Services spustil ve vlastní režii pouze Google a Samsung spoléhal na operátory. Teď dochází k tomu, že řešení od Googlu přebírá i Samsung a RCS tak začíná fungovat i v jeho vlastní aplikaci Zprávy.

O novince informoval jeden z uživatelů na Redditu a podělil se i o snímky obrazovky. Můžete na ně mrknout. Harmonogram pro globální spouštění zatím neznáme, ale plošnému zavádění asi nic zásadního nebrání. Snad se brzy dočkáme i u nás. V Česku je teď situace taková, že přístup k této moderní komunikaci má uživatel buď díky operátorovi, nebo skrze aplikaci Google Zprávy. Ta novinkou disponuje bez ohledu na poskytovatele telefonních či datových služeb. Jakmile by “vlastní” RCS spustil Samsung, majitelé Galaxy telefonů by se nemuseli ohlížet na operátory a nemuseli by případně instalovat Google Zprávy. Plošné zavádění RCS napříč komunikačními aplikacemi od různých vývojářů by mělo být do budoucna stále častější. Pokud zatím přesně neví, co to RCS je, určitě mrkněte do našeho vysvětlujícího článku.

Jak jste na tom vy a RCS? Už jste je nějak zkoušeli?

Zdroj: XDA