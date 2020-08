Dvě nestačí. Nová bezdrátová nabíječka Samsung obslouží tři zařízení

V roce 2018 uvedl Samsng na trh praktickou bezdrátovou nabíječku Wireless Charger Duo. Jak název napovídá, má dva samostatné obvody, díky kterým je zařízení schopné obsloužit dva přístroje. Jak se zdá, jihokorejská firma má v plánu se v tomto ohledu posunout zase o kus dál. Jelikož přibývá produktů, které nabíjení bez kabelů podporují, společnost chystá panel, který zvládne nabíjet tři naráz. Díky úniku přes známý zdroj #evleaks alias Evana Blasse nyní víme, jak bude bezdrátová tato nabíječka pro tři zařízení vypadat. Na světě je nejen fotka, ale i spekulace že, název pravděpodobně bude Samsung Wireless Charger Pad Trio.

Jak je na obrázku vidět, v balení produktu by měl být nejen panel, ale také USB-C kabel a adaptér do zásuvky. Samozřejmostí by měl být Qi standard, stejně jako u předchůdce. Očekává se výkon 15 W. Fotka zařízení Samsung Wireless Charger Pad Trio ukazuje černou variantu, nicméně by měla dorazit i bílá. Datum uvedení známý není, ale připravené promo snímky naznačují, že není daleko. Teoreticky se můžeme nového panelu dočkat za pár hodin při představení telefonu Samsung Galaxy Z Fold2.

