Kdy a kde sledovat online představení nového Foldu od Samsungu?

V rámci letošní letní události Galaxy Unpacked představil jihokorejský Samsung oficiálně pět zařízení. Telefon(y) Galaxy Note20, hodinky Galaxy Watch 3, sluchátka Galaxy Buds Live, tablet Galaxy Tab S7 a další ohebný mobil Galaxy Z Fold2. Poslední jmenovaný přístroj je ale jediný, který obratem nevyrazil na trh a Samsung k němu ještě dluží podrobné představení. Nyní už známe datum a místo pro oficiální a kompletní uvedení Samsung Galaxy Z Fold2. Asi nebude překvapením, že událost s ohledem na aktuální okolnosti proběhne opět pouze online prostřednictvím streamu.

Samsung bude událost s celým názvem “Galaxy Z Fold2 Unpacked Part 2” vysílat na svém globálním webu a oficiálním YouTube kanálu. Představení nového ohebného mobilu proběhne v úterý 1. září v 16:00. Pokud tedy chcete mít informace o dalším flexibilním telefonu Samsung mezi prvními, datum uvedení Galaxy Z Fold2 si určitě uložte. Co můžeme do té doby o mobilu říci? Oficiální web prozrazuje alespoň to, že menší vnější displej má úhlopříčku 6,2 palce, ten vnitřní má po otevření 7,6 palce. Mezi spekulace pak patří 120Hz frekvence, až 12 GB RAM a 256 GB úložiště, tři 12mpx zadní foťáky, 4500mAh baterie a procesor Snapdragon 865+. No a hlavně cena kolem dvou tisíc eur, tedy zhruba 53 tisíc korun.

Těšíte se na nový Fold?

Zdroj: TZ