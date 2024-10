Jak nepřijít o výkupní bonus při nákupu na e-shopu Samsung? Máme řešení!

Samsung umožňuje na e-shopu už pouze jeden způsob odprodeje starého zařízení s bonusem

Spolupráce s Nový Samsung byla ukončena, ale to nebylo dostatečně jasně uvedeno

Pokud neuplatníte výkup během nákupu na e-shopu, o bonus přijdete, pokud nepoužijete trik

Samsung nabízí zákazníkům možnost ušetřit při nákupu, pokud zároveň s koupí nového zařízení dá na protiúčet zařízení staré. Konkrétní pravidla se mění a je třeba sledovat vždy aktuální kampaň. Nyní ale došlo k jedné velké změně. Samsung totiž navázal spolupráci se společností Foxway. Výhodou je, že se celý proces integroval přímo do nákupu a hlavně se výkupní bonus odečte ihned, nevýhodou jsou horší podmínky. Nabízené ceny za stará zařízení jsou nižší, než byli zákazníci zvyklí a odesílání balíčku se starým mobilem provázejí občas problémy. Starý způsob registrace na webu Nový Samsung už není u zařízení koupených na oficiálním e-shopu možný.

Když k zavedení změny došlo, bylo nějakou dobu možné si vybrat, který způsob trade-inu zákazníci zvolí. Buď se zvolil odkup přímo na e-shopu a nebo se tato nabídka dala ignorovat a staré zařízení šlo pak prodat přes web Nový Samsung tak, jak byli zákazníci zvyklí. Nyní tato možnost už ale není k dispozici. Pokud tedy nevyužijete trade-in přímo v e-shopu Samsungu s tím, že staré zařízení odprodáte později, o možnost bonusu nenávratně přijdete. Na e-shopu Samsung na tuto změnu zákazníci nejsou upozorněni. To ale nemůžeme mít Samsungu za zlé, protože sám na Nový Samsung už neodkazuje.

Nový Samsung

Celá věc je ale složitější. Na webu Nový Samsung totiž dlouho byla k nalezení informace, že oficiální e-shop je partnerem a tudíž by se na nákupy měla vztahovat možnost výkupu s bonusem. Pokud ale zkusíte nový telefon zaregistrovat, narazíte. E-shop v seznamu prodejců totiž chybí.

Na situaci upozornil na oficiálním fóru Samsung Community uživatel JeoCZ. Před koupí telefonu si na webu Nový Samsung ověřil, že e-shop je v seznamu partnerů a koupil si tam tedy telefon. Když chtěl pak bonus k výkupu uplatnit, už to nešlo. Když kontaktoval infolinku s dotazem, jak postupovat, bylo mu prý řečeno, že měl o bonus požádat během nákupu. Operátor z infolinky si ale vyžádal čas na prověření.

Rozmotáváme zamotané klubko

K seznamu partnerů se můžeme dostat dvěma způsoby. Ten přímočarý je kliknutí na nabídku Partneři v horní části stránky konkrétní kampaně a nebo si zobrazíme pravidla kampaně. A zde je jádro pudla. V době, kdy uživatel JeoCZ telefon kupoval, byl totiž oficiální e-shop uvedený jako partner na stránce kampaní pro Flip/Fold 6, hodinky Galaxy Watch a Galaxy S24. U kampaní pro Galaxy S24 FE a tablety Tab S10 už oficiální e-shop v seznamu partnerů uveden nebyl. V podrobných pravidlech akce byl pak u všech kampaní už seznam partnerů bez oficiálního e-shopu.

registrace výkupu

Pokud zkusíte zaregistrovat nové zařízení, dostanete se do situace, kdy oficiální e-shop v nabídce není v žádném případě. Web Nový Samsung je přitom registrován na společnost Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., tudíž bychom očekávali, že za správnost informací bude odpovídat právě Samsung.

Dá se říct, že se jedná pouze o drobné opomenutí na jednom místě, kdy na webu zůstala stará informace. Je ale otázkou, jestli je možné po zákaznících chtít, aby ověřovali informace z oficiálních stránek. Finanční ztráta může přitom být poměrně výrazná. Společnost Samsung jsme požádali o informaci, jak mají postupovat zákazníci, kteří předpokládali, že budou moct využít registraci na Nový Samsung a nyní nemají jak využít možnost zvýhodněného výkupu.

Informace Samsung již chybné informace po našem upozornění opravil.

Samsung odpovídá

S potěšením můžeme oznámit, že celá situace má šťastný konec. Společnost Samsung na náš dotaz velice rychle zareagovala a poradila, co mají zákazníci v podobné situaci udělat.

Veškeré registrace k získání bonusu na stránkách www.Novysamsung.cz kontrolujeme, aby splňovaly pravidla dané akce.

Z důvodu nedávné změny, jak získat bonus při nákupu na stránkách Samsung.cz, jsme se rozhodli partnera Samsung.cz od 1.9.2024 odebrat z pravidel, nicméně pro zákazníky je tato změna stále nová a tak případy, kdy zákazník nevyužil bonus na Samsung.cz, ale vytvoří registraci pod jiným prodejcem po kontrole účtenky schvalujeme (v případě, že není využitý bonus jak na Samsung.cz tak i na Novysamsung.cz)

Pokud se tedy některému ze zákazníků nepodařilo provést výkup při nákupu na Samsung.cz, tak může stále využít stránek novysamsung.cz, ale v kroku výběru prodejce musí zvolit jinou možnost, například Prodejna Samsung – Praha Westfield Chodov.

Shrňme to ještě jednou: pokud jste nevyužili možnost trade-in při nákupu přímo na e-shopu, stále můžete využít registraci na Nový Samsung a jako prodejce uvést např. Samsung – Praha Westfielf Chodov, mělo by to projít. Toto není návod do budoucna, jedná se o dobrou vůli společnosti Samsung pro objednávky učiněné doteď!

Jaké jsou možnosti trade-in s bonusem

Trade-in na e-shopu Samsung

Přímo během nákupu na oficiálním e-shopu je možné si vybrat, že chcete odprodat staré zařízení. V tom případě bude rovnou odečten bonus za výkup. Poté obdržíte e-mailem instrukce k odeslání starého zařízení a po kontrole stavu dostanete peníze na účet.

Nový Samsung

Pokud zařízení zakoupíte u partnerského prodejce, zaregistrujete nový telefon na webu novysamsung.cz. Opět musíte poslat staré zařízení kurýrem, který zajistí Nový Samsung, peníze za staré zařízení dostanete po kontrole a bonus až po kontrole účtenky, což zabere asi 30 dnů.

Nákup na prodejně

Pokud zákazník koupí nové zařízení v kamenné partnerské prodejně, je mu výkupní cena za staré zařízení i bonus odečten rovnou a celá akce končí zaplacením a odchodem z prodejny. Je to vlastně offline varianta registrace přes Nový Samsung.

Vyznáte se v pravidlech trade-in u Samsungu?

Zdroj: novysamsung, Samsung Community