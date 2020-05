Samsung chce mít vlastní platební kartu

Vypadá to, že výrobci elektroniky se rozhodli všichni vrhnout na finančnictví. Ti se už pustili do on-line platebních služeb jako jsou například Google Pay, Apple Pay nebo Samsung Pay. V poslední době se ale začali zaměřovat i na poněkud tradičnější finanční sektor. Google nedávno ohlásil svou vlastní platební kartu. Pár měsíců před tím tak učinil Apple a nedávno se k tomuto kroku odhodlal i Huawei. Aby nezůstal pozadu, tak teď hodlá mít vlastní platební kartu i Samsung.

Společnost Samsung snahu o vlastní kartu oznámila na svém webu. Uzavřela kvůli tomu partnerství s firmou Social Finance, Inc. (SoFi), která se zabývá osobními financemi. Karta bude navázaná na službu Samsung Pay, díky které budete mít nad svými financemi kontrolu. Podle vyjádření Samsungu bude platební karta “evolucí Samsung Pay”.

Vypadá to, že technologické společnosti se v reakci na pokles prodeje elektroniky začaly věnovat jiným odvětvím. V poslední době spousta finančních transakcí už dnes probíhá pomocí mobilních telefonů. Vstup do světa finančnictví je tedy od výrobců mobilů logickým krokem. Otázkou je, zda se Samsung a ostatní firmy po tom, co rozjedou svou vlastní platební kartu budou posouvat i dál. S kapitálem, kterým disponují se třeba se jednou dočkáme i dalšího vývoje.

Chtěli byste platební kartu od Samsungu?

Zdroj: Phandroid.com