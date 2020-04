Už je to skoro jisté: Google bude (opět) vydávat vlastní platební karty

Napadá vás obor, ve kterém ještě nemá Google prsty? Moc byste jich asi nenašli. Jak se nyní po měsících domněnek asi definitivně potvrdilo, hodlá trochu více (znovu) zabrousit do segmentu finančnictví. Mezi jeho současné nástroje z této oblasti patří například platební služba Google Pay, která umožňuje propojovat chytrou elektroniku s platebními kartami. Díky tomu je pak možné například platit bezkontaktně hodinkami nebo telefonem. To platí i o dalších “pay” službách jiných firem. Google Pay je podporováno i většinou českých bank. Jak se nyní konkrétněji prokázalo, Google pravděpodobně hodlá znovu zkusit vyřešit poslední chybějící článek tohoto řetězce – samotné platební karty. A konkurovat například pár měsíců starému systému od Applu.

Dokazují to jak novinky v nastavení prohlížeče Chrome, tak i nedávné zjištění redakce TechCrunch. Ta má dokonce k dipozici snímky k tomuto novému produktu. První pokus se datuje do roku 2013, kdy Google ke službě Wallet začal vydávat stejnojmenné karty. Projekt skončil o tři roky později. Google má údajně v plánu platební karty vydávat ve spolupráci s různými bankami. Na tradičních plastových obdélníčcích by tam mělo být logo amerického giganta, partnerské banky a další běžné údaje o majiteli.

Jedna ruka s Google Pay

Transakční systém je zatím údajně domluvený s firmou Visa. Google platební karty by měly být naprosto plnohodnotné a mělo by s nimi jít platit i v kamenných obchodech. O online platbách asi není potřeba pochybovat. O to se bude umět firma perfektně postarat. Pravou rukou pro platby, sledování transakcí, správu financí nebo třeba i blokování ztracené karty by měla být služba Google Pay. Nesmírnou výhodou by pak pochopitelně bylo přímé napojení na NFC platby telefonem či hodinkami. Majitel této karty a kompatibilního přístroje by už nemusel řešit případnou zkostnatělost regionálních bank.

Vykřičník nicméně experti dávají k dalšímu posílení vlivu Googlu. S vlastním bankovním systémem (s bankami možná nebude spolupracovat navždy a jednou si sít pokryje sám) by měl Google pod palcem další balík nesmírně cenných dat o uživatelích. Jednoduchost nového řešení by tak byla vykoupena tím, že o nás bude americký gigant vědět zase o něco víc. Někomu to vyhovovat může, jiný to nebude chtít připustit. V tento moment je každopádně téměř jasné, že Google bude platební karty opět vydávat a asi i úspěšněji než před lety. První vlna vydávání by pravděpodobně nastala v USA. A evropští či čeští fanoušci tohoto řešení mohou doufat, že se brzy dostane i do světa. Oficiální název produktu se zatím neví.

