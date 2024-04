Letní Galaxy Unpacked přinese spoustu zajímavých produktových oznámení

Kromě skládacích telefonů se dočkáme prstenu, hodinek a možná i sluchátek

Známý zahraniční server nyní prozradil údajné datum konání akce

Samsung momentálně připravuje širokou škálu zařízení s debutem plánovaným na příští měsíce. Jmenovitě se těšíme na jeho první chytrý prsten s označením Galaxy Ring, novou generaci hodinek Galaxy Watch a letošní řadu skládacích telefonů Galaxy Z Fold a Galaxy Z Flip. Všechny tyhle produkty, možná i s pokročilou verzí Galaxy Buds, by se měly světu ukázat na příštím Galaxy Unpacked, které dle nejnovějších informací proběhne 10. července.

Údajný termín oznámil zahraniční server Sammobile s odvoláním na vícero svých zdrojů. Už v minulosti se spekulovalo, že jihokorejský gigant akci znovu posune na dřívější termín – pokud by se firma rozhodla Galaxy Unpacked opět pořádat na přelomu července a srpna, kolidovala by s letošním ročníkem olympijských her.

Ze strategického hlediska se může odhalení produktů před olympiádou vyplatit. Samsung, jakožto jeden z hlavních sponzorů akce, pak bude mít dokonalou příležitost propagovat svá nová zařízení se schopnostmi monitorovat zdraví a sportovní aktivitu. Například takové Galaxy Watch 7 mají dle posledních spekulací přesností sledování životních funkcí opravdu překvapit, od prstenu Galaxy Ring se pak kvalitní sběr dat čeká v podstatě automaticky.

Jak píše portál Sammobile, letní Galaxy Unpacked se bude stejně jako olympijské klání konat v Paříži. Přenos pak bude téměř určitě možné živě sledovat také na sociálních sítích.

Na kterou z novinek od Samsungu se těšíte nejvíc?

Zdroj: Sammobile