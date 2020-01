Samsung Unpacked 2020: co znamenají zakrytá písmena?

Samsung Unpacked je pro jihokorejského giganta každoročně jednou z největších událostí. Představují se zde vlajkové lodě z řady Galaxy S i další produkty. Samsung Unpacked 2020 bude taktéž jistě velkou událostí. Kromě nové vlajkové lodi Galaxy S11 (Či Galaxy S20) plánuje společnost představit novou generaci skládacího telefonu Galaxy Fold. Kdy tedy dojde k odhalení?

Nové propagační video, které Samsung omylem zveřejnil na svém Twitteru následně reuploadoval kanál Maxe Weinbacha z XDA Developers. Společnost pak ale došla k závěru, že nemá smysl nic schovávat a video o několik hodin později publikovala znovu. Z něj lze vyčíst, že se bude událost konat 11. února 2020 a tradičně můžeme počítat s živým přenosem.

Web AllAboutSamsung.de se pokusil o rozluštění tajenky, která se skrývá za překrytými písmeny A. Dle něj má první obdélník představovat fotoaparát nového Galaxy S telefonu, přičemž druhý čtverec by pak mohl být ohebným telefonem ve tvarů véčka. Dle nejnovějších spekulací by měl Samsung nejprve představit ohebný Galaxy Fold druhé generace a až následně Galaxy S20. První jmenovaný by se měl taktéž dostat do prodeje jako první.

Těšíte se na událost Samsung Unpacked 2020?

Zdroj: androidpolice.com