Kde sledovat Samsung Unpacked 2020? Přímý přenos začíná již ve 20:00!

Akce Samsung Unpacked 2020 začíná přesně za osm hodin, takže je nejvyšší čas přemýšlet nad tím, kde ho sledovat. Samsung nám to naštěstí dosti ulehčuje a přesto, že se bude celá akce konat v San Franciscu, můžeme zůstat u svých obrazovek. Celý přenos totiž začíná ve 20:00 našeho času a lze ho sledovat živě na YouTube.

Překvapení se ani tentokrát konat nebude, alespoň co se telefonů týče. S jistotou můžeme říct, že zde uvidíme trojici nových vlajkových lodí – Galaxy S20, S20 Plus a S20 Ultra. My se musíme bohužel smířit s čipsetem Exynos 9830. Pokud toužíte po telefonu se Snapdragonem, budete si ho muset objednat ze zahraničí. Ve všech případech mu bude dopomáhat 12 GB operační paměti RAM. Objeví se zde také skládací Galaxy Z Flip, který je taktéž jedním z nejočekávanějších produktů.

Tím však nekončíme. Samsung si totiž připravil druhou generaci sluchátek Galaxy Buds s přídomkem Plus a o slovo se přihlásí také Google, který údajně chystá něco speciálního. Mohlo by se jednat o upravený Android ušitý na míru právě skládacím telefonům. My budeme vše bedlivě sledovat, takže nezapomeňte aktualizovat náš web. Těšíte se?

Budete sledovat Samsung Unpacked 2020?

Zdroj: youtube.com