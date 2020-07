Kolik ročně zaplatíme za nabíjení mobilního telefonu?

Ještě když neexistovali chytré mobilní telefony nám naše hloupé cihličky vydrželi klidně týden bez toho, aniž bychom je museli nabíjet. Dá se říct, že to byla hlavní výhoda starých telefonů. Vzhledem k tomu, že sloužili primárně k telefonování a psaní zpráv byla jejich spotřeba o dost nižší, než tomu je teď. Jenže doba pokročila a chytrý telefon je spíše kapesní počítač, se kterým můžeme dělat vše, na co si vzpomeneme. Logicky se teda musela zvýšit také spotřeba elektrické energie. Kolik tedy ročně zaplatíme za nabíjení mobilního telefonu?

Samozřejmě záleží také na tom, jakou máte cenu za kWh. Ta se totiž může dosti lišit dle vašeho dodavatele a ceníku, který u něj máte nastavený. Někdy za ní totiž zaplatíte mnohem více, než třeba váš soused. Jestliže máte ve zvyku nechávat nabíječku v zásuvce i v dobách, kdy svůj telefon nenabíjíte, nemusíte se obávat. Částka, kterou za tento hřích zaplatíte je totiž velice zanedbatelná a její spotřeba je takřka neměřitelná.

Dovolil jsem si použít aktuální vlajkovou loď od Samsungu – Galaxy S20 Ultra 5G. Ten má poměrně velkou 5 000 mAh baterii, v tomto případě jej budeme nabíjet 45 W rychlonabíječkou, která dokáže nabít z 0 na 100 % za pouhých 57 minut. Budeme tedy počítat, že nám toto nabíjení spotřebuje 42,75 W, přičemž 1 000 W = 1 kWh. Celkově se tak dostáváme na hodnotu 0,045 kWh za jedno nabití. Počítáme-li s tím, že telefon s poměrně dobrou výdrží baterie každý den vybijeme do 0 % a nabíjíme jej do 100 %, celkově nás vyjde spotřeba na i přesto zanedbatelnou částku.

Budu počítat můj tarif, kdy 1 kWh = 4,12 Kč. Poté snadno vypočítáme 0,045 kWh x 365 dní x 4,12 Kč, z čeho nám vyjde výsledek 67,7 Kč. Nabíjení jednoho z nejvýkonnějších telefonů světa nás tedy vyjde na necelých 70 Kč/rok. Jedno nabití vás tedy vyjde asi na 20 haléřů. Jako další příklad můžeme vzít například Xiaomi Mi Note 10, který má velkou 5 260 mAh baterii a podporuje 30W nabíjení, přičemž výrobce slibuje nabití z 0 na 100 % přibližně za hodinu. To nám dává spotřebu 0,030 kWh na jedno nabití, opět počítáme s mým ceníkem. 0,030 kWh x 365 dní x 4,12 Kč nám dává výsledek 45 Kč za rok. Je tedy vidět, že nový Samsung je oproti telefonu od Xiaomi opravdový žrout.

A chcete vidět ještě větší úsporu? Vezměme si jako příklad iPhone 11, který je dodáván s extrémně pomalou 5W nabíječkou. Pomocí ní jej dobijeme z 0 na 100 % asi za 3 hodiny. To znamená, že jedno nabití spotřebuje 15 W, tedy 0,015 kWh. Opět počítáme podle našeho klasického vzorce, přičemž nám na konci vyleze hodnota asi 23 Kč. A jedno nabití? To vyjde asi na 0,06 Kč. Jenže za cenu toho, že musíte na dobití svého telefonu čekat velice dlouhou dobu. Pokud byste tedy měli extrémně nevýhodný tarif a dobíjeli i tou nejvýkonnější nabíječkou světa, nepřesáhne spotřeba nabíjení vašeho mobilního telefonu částku 200 Kč, a to hodně přeháním.

