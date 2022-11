Společnost Xiaomi pravidelně aktualizuje svůj seznam Xiaomi EOS a nyní se na něm objevily tři starší telefony. Zkratka EOS značí End Of Support, v překladu tedy konec podpory. V praxi to znamená, že mobily, které se na něm vyskytují už nebudou dostávat žádné aktualizace, ať už se to týká těch hlavních, nebo bezpečnostních.

Do seznamu se tedy nyní dostaly další modely. Konkrétně jde o Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Pro a Redmi Note 8 Pro. Všechny tři telefony byly představeny v roce 2019 a jsou tedy více než 3 roky staré. Na druhou stranu to ale neznamená, že by patřily do starého železa. Třeba zmiňovaný Mi Note 10 Pro byl vůbec prvním telefonem se 108Mpx hlavním fotoaparátem. Telefon od Redmi patří k velmi oblíbeným a dodnes jej používá hromada uživatelů.

Lineage OS 19.1 In-depth Review on Redmi Note 8 | Android 12 | Xiaomi | Redmi | Mi |

Jestliže tedy jeden z výše uvedených mobilů máte a chcete jej dále používat, doporučujeme instalaci nějaké alternativní ROM. Kupříkladu LineageOS přináší na Redmi Note 8 Pro dokonce Android 12.

Jak dlouho bude ještě podporován váš mobil?

Zdroj: xiaomiui