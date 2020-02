Po chybě s Find My Phone řeší Samsung další kauzu. Přiznal únik dat

Nedávno jsme vás informovali o tom, že Samsung omylem poslal některým svým uživatelům nechtěnou notifikaci skrze nástroj Find My Phone. Britské zastoupení společnosti obratem všechny ubezpečovalo, že šlo jen o mylně odeslanou testovací zprávu. Shodou náhod ve stejný moment došlo k mnohem závažnějšímu problému. Je prý ale náhodou, že zrovna ve stejný moment. O co šlo? Poté, co někteří uživatelé nahlásili nález podivných dat po přihlášení k účtu, Samsung přiznal únik citlivých uživatelských dat.

V posledních dnech tedy byla část uživatelů zmatená nejen nechtěně odeslanou notifikací z aplikace pro hledání telefonu. Někteří lidé se Samsung telefony nahlásili, že se jim u účtu po přihlášení objevily cizí informace. Šlo například o jména, adresy nebo i poslední číslice platebních karet. “Technická chyba způsobila, že malý počet uživatelů měl přístup k datům jiných uživatelů. Po odhalení problému jsme obratem odebrali možnost přihlásit se do našeho obchodu, dokud nebyl problém vyřešen. Ty, kterých se chyba týkala, budeme kontaktovat s více informacemi,” okomentoval nepříjemný únik dat mluvčí společnosti Samsung.

Něco podobného se “povedlo” nedávno také Googlu. V jeho celosvětově rozšířené aplikaci se v galeriích uživatelů objevovala cizí videa. Jak bylo uvedeno, Samsung k aktuálnímu úniku říká, že prý postihl malý počet lidí. Něco podobného ovšem tvrdil také u dříve zmíněných notifikací přes Find My Phone. A ty se objevily velké spoustě i našich čtenářů, takže o nic malého určitě nešlo. Tak či onak, zástupci jihokorejské firmy se musí v posledních hodinách pěkně potit. A jejich zákazníci možná také.

