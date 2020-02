Chyba v Google Fotkách vloni pár dní posílala soukromá videa cizím lidem

Někdy se nemusí snažit přímo zákeřní hackeři, aby unikla citlivá data uživatelů někam, kam nemají. Google před pár hodinami informoval některé uživatele jeho nástroje Fotky, že se některá jejich videa dostala následkem chyby do rukou naprosto cizích lidí. V dopise/zprávě se Google omlouvá za chybu, která v období od 21. do 25. listopadu 2019 způsobovala při pokusu o export přenos některých videí pod účet jiných uživatelů. Vůbec netušíme, jak je to vůbec možné, ale stalo se. Americká firma to sama přiznala a omluvila se. Aplikaci Fotky Google jednoduše postihla chyba, která zpřístupnila soukromá videa uživatelů úplně cizím lidem.

“Bohužel, v tomto období byla některá videa exportována pod účet jiných uživatelů. Týká se to jednoho či více souborů ve vaší aplikaci Fotky Google. Po stažení jste si mohli všimnou, že některá data chybí a jiná jsou tam navíc,” napsala firma lidem, kteří v daném období exportovali obsah svých knihoven a byli chybou poznamenáni. Všem těmto uživatelům Google doporučuje, aby export provedli znovu a ten starší smazali.

Původ této chyby byl údajně nalezen a okamžitě opraven. Mezi uživateli a americkým gigantem proběhly i další formy komunikace, ale společnost nebyla v následných vyjádřeních o moc sdílnější. Nastínila jen, kolika uživatelů se chyba v aplikaci Fotky Google ohledně exportu videa týkala. Šlo prý o 0,01 % těch, kteří v daném období archivy exportovali. Uživatelů aplikace je v tento moment více než miliarda, ale nemáme tušení, kolik z nich ve zmíněných dnech provádělo zálohu. Proto nám informace s procenty nic moc neřekne.

