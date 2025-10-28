Ten vypadá skvěle! Samsung právě ukázal ohebný telefon se dvěma panty Hlavní stránka Zprávičky Samsung poprvé oficiálně ukázal prototyp skládacího telefonu se dvěma panty Displej se roztáhne z 6,5 palce na 10 palců, telefon byl ale za sklem a nikdo si ho nemohl osahat Produkce bude extrémně omezená – jen 50 tisíc kusů, cena se odhaduje kolem 70 tisíc korun Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.10.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Samsung konečně ukázal, na čem pracuje. Ráno jsme vás informovali, že jihokorejský gigant nám možná tento týden představí svůj první tri-fold telefon, což se stalo tak napůl. Na technologické akci K-Tech Showcase v Jižní Koreji firma vystavila prototyp svého skládacího telefonu se dvěma panty, který dokáže přeměnit displej z 6,5 palce na plnohodnotných 10 palců. Zařízení nemělo oficiální název, bylo za sklem a nikdo si ho nemohl vzít do ruky. Přesto jde o první veřejnou ukázku toho, co Samsung chystá jako odpověď na čínský Huawei Mate XT. Dva panty, jeden obří displej Parametry a dostupnost Kdy to oficiálně představí? Dva panty, jeden obří displej Na fotografiích z korejských médií je vidět telefon ve složeném i roztaženém stavu. Složený má úhlopříčku 6,5 palce, což odpovídá běžnému smartphonu – takže ovládání jednou rukou není problém, stejně jako u současného Foldu 7. Rozložíte-li oba panty, dostanete tabletový displej s úhlopříčkou 10 palců. Samsung zvolil konstrukci s G-tvarem – oba panty se skládají dovnitř, takže displej je chráněný, když je telefon složený. To je rozdíl oproti Huawei Mate XT, který používá jeden pant dovnitř a druhý ven (S-tvar). Na uniklých obrázcích je vidět i výřez pro kameru uprostřed nahoře a poměrně tlustší rámečky kolem displeje. Zadní strana bude rozdělená na tři panely – levý ponese trojitou sestavu fotoaparátů, prostřední panel má mít venkovní displej a selfie kameru. Parametry a dostupnost Oficiální specifikace Samsung zatím nezveřejnil, ale úniky naznačují, že telefon dostane čipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, trojitý fotoaparát a hmotnost kolem 298 gramů. To je o něco víc než současné skládačky, ale vzhledem k tomu, že má dvě klouby a větší displej, je to logické. Cena se podle spekulací bude pohybovat kolem 2 800 dolarů, tedy zhruba 60 tisíc korun. U nás by takové zařízení po započítání daně stálo ještě mnohem víc. Jenže to není hlavní problém – Samsung podle zdrojů plánuje vyrobit jen 50 tisíc kusů během úvodní produkční série. Telefon by se měl prodávat pouze v Číně, Jižní Koreji, USA a Spojených arabských emirátech. Evropa tedy pravděpodobně zůstane mimo hru. Kdy to oficiálně představí? Samsung telefon zatím oficiálně nepojmenoval ani nepotvrdil datum uvedení. Podle úniků by se měl představit 31. října nebo 1. listopadu, což je za pár dní. Fakt, že firma vystavila prototyp na veřejné akci, naznačuje, že oznámení je blízko. Pracovní názvy jako Galaxy Z TriFold nebo Galaxy G Fold kolují mezi leakery, ale finální jméno zatím není potvrzené. Samsung nejspíš počká na oficiální prezentaci, kde představí všechny detaily. Koupili byste si tri-fold od Samsungu? Zdroj: chosun O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Ohebný telefon Samsung tri-fold mobil Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.