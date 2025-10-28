První trojdílný mobil od Samsungu se prý může představit už tento týden Hlavní stránka Zprávičky Samsung má podle jihokorejských zdrojů představit svůj první tri-fold telefon již tento týden Zařízení by mělo debutovat na summitu APEC 2025 v jihokorejském Gyeongju Cena se odhaduje na 2 800 dolarů při velmi omezené dostupnosti Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 28.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Samsung by už tento týden mohl konečně představit svůj dlouho připravovaný smartphone se dvěma přehyby v displeji (tzv. tri-fold telefon). Podle informací jihokorejského deníku The Korea Herald má novinka debutovat na summitu APEC 2025 v Gyeongju, který proběhne od 31. října do 1. listopadu. Obří displej pro ještě lepší produktivitu Tri-fold telefon představuje zcela nový formát s displejem skládajícím se na dvou místech. V zavřeném stavu podle dostupných informací nabídne novinka od Samsungu 6,5palcovou obrazovku pro běžné používání, avšak po rozložení se promění v 10palcový tablet – tím bude ještě o kus větší než vnitřní displej Galaxy Z Fold7 s 8palcovou úhlopříčkou. Koncept tri-fold telefonu, který Samsung ukázal v březnu (autor: Allison Johnson / The Verge) Co se dále týče výbavy, spekuluje se o procesoru Snapdragon 8 Elite a pokročilém 200Mpx fotoaparátu se stonásobným digitálním přiblížením. Samsung údajně pracuje na speciálním softwaru optimalizovaném speciálně pro tri-fold, díky němuž by si uživatelé mohli dopřát účinnější nástroje pro produktivitu. Limitované množství za prémiovou cenu Jak píše jihokorejský list, výroba zařízení bude zpočátku velmi omezená – Samsung plánuje vyrobit pouze 50 až 200 tisíc kusů pro vybrané trhy. S odhadovanou cenou 2 800 dolarů (tedy bezmála 60 tisíc korun v přepočtu) půjde o výrazně dražší zařízení, než je současný Galaxy Z Fold7. Konečný název zatím není potvrzen, mezi kandidáty patří Galaxy G Fold nebo Galaxy Z TriFold. Pro Samsung jde o klíčový krok v boji s konkurencí – Huawei už svůj tri-fold model Mate XT uvedl v minulém roce a Apple údajně chystá svůj první skládací iPhone pro rok 2026. Pořídili byste si tri-fold telefon, kdyby stál přes 60 tisíc korun? Zdroje: The Korea Herald, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Samsung spekulace tri-fold mobil Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.