První trojdílný mobil od Samsungu se prý může představit už tento týden

  • Samsung má podle jihokorejských zdrojů představit svůj první tri-fold telefon již tento týden
  • Zařízení by mělo debutovat na summitu APEC 2025 v jihokorejském Gyeongju
  • Cena se odhaduje na 2 800 dolarů při velmi omezené dostupnosti

Adam Kurfürst
28.10.2025 06:00
samsung trifold koncept

Samsung by už tento týden mohl konečně představit svůj dlouho připravovaný smartphone se dvěma přehyby v displeji (tzv. tri-fold telefon). Podle informací jihokorejského deníku The Korea Herald má novinka debutovat na summitu APEC 2025 v Gyeongju, který proběhne od 31. října do 1. listopadu.

Obří displej pro ještě lepší produktivitu

Tri-fold telefon představuje zcela nový formát s displejem skládajícím se na dvou místech. V zavřeném stavu podle dostupných informací nabídne novinka od Samsungu 6,5palcovou obrazovku pro běžné používání, avšak po rozložení se promění v 10palcový tablet – tím bude ještě o kus větší než vnitřní displej Galaxy Z Fold7 s 8palcovou úhlopříčkou.

samsung trifold koncept brezen 2025 the verge
Koncept tri-fold telefonu, který Samsung ukázal v březnu (autor: Allison Johnson / The Verge)

Co se dále týče výbavy, spekuluje se o procesoru Snapdragon 8 Elite a pokročilém 200Mpx fotoaparátu se stonásobným digitálním přiblížením. Samsung údajně pracuje na speciálním softwaru optimalizovaném speciálně pro tri-fold, díky němuž by si uživatelé mohli dopřát účinnější nástroje pro produktivitu.

Limitované množství za prémiovou cenu

Jak píše jihokorejský list, výroba zařízení bude zpočátku velmi omezená – Samsung plánuje vyrobit pouze 50 až 200 tisíc kusů pro vybrané trhy. S odhadovanou cenou 2 800 dolarů (tedy bezmála 60 tisíc korun v přepočtu) půjde o výrazně dražší zařízení, než je současný Galaxy Z Fold7.

Konečný název zatím není potvrzen, mezi kandidáty patří Galaxy G Fold nebo Galaxy Z TriFold. Pro Samsung jde o klíčový krok v boji s konkurencí – Huawei už svůj tri-fold model Mate XT uvedl v minulém roce a Apple údajně chystá svůj první skládací iPhone pro rok 2026.

Pořídili byste si tri-fold telefon, kdyby stál přes 60 tisíc korun?

Zdroje: The Korea Herald, GSMArena

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
