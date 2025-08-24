Samsung vymyslel televizi, která se tváří jako obraz. Teď ji koupíte o 40 tisíc levněji Hlavní stránka Zprávičky Samsung The Frame 75" klesla na Alze z loňských 70 tisíc na 29 990 Kč V balení najdete i nástěnný držák a speciální One Connect Box Matný QLED panel je bez odlesků, ale s horším kontrastem než OLED Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Samsung The Frame není obyčejná televize. Je to kus elektroniky, který se tváří jako zarámovaný obraz, a teď ho můžete mít za méně než polovinu původní ceny. Na Alze aktuálně seženete 75palcový model za 29 990 korun – to je výrazný pokles z loňských 69 990 Kč. Ale pozor, tohle není televize pro každého. Co vlastně dostanete za 30 tisíc? 75palcový QLED panel disponuje matným povrchem, který eliminuje odrazy. To je zásadní výhoda, pokud máte televizi naproti oknu nebo v místnosti s více světelnými zdroji. Součástí balení je také nástěnný držák a elegantní One Connect Box – externí krabička, kam zapojíte všechny kabely. K televizoru pak vede jediný, téměř neviditelný kabel. Panel má rozlišení 4K Ultra HD a obnovovací frekvenci 100/120 Hz, což stačí i na hraní her z nových konzolí. Podporuje HDR10+, ale chybí Dolby Vision. Systém Tizen běží svižně a najdete v něm všechny běžné streamovací služby včetně českých jako Oneplay. Umělecký režim, který má svou cenu Hlavní prodejní argument Frame TV je Art Mode – když televizi nepoužíváte, zobrazuje umělecká díla. Samsung se spojil s Národní galerií Praha a nabízí výběr 16 obrazů zdarma. Jenže zbytek obsahu je za předplatné, které vyjde na zhruba 1 500 korun ročně. Můžete si samozřejmě nahrát vlastní fotky, ale to trochu ztrácí pointu. KOUPIT SAMSUNG THE FRAME Matný displej dělá zázraky – televizor opravdu vypadá jako zarámovaný obraz. Můžete si dokoupit magnetické rámečky v různých barvách, které dojem ještě umocní. Jeden uživatel v recenzi píše, že návštěvy často nepoznají, že se dívají na televizi. Kde Frame pokulhává Pokud čekáte špičkovou kvalitu obrazu, budete zklamaní. Za 30 tisíc dnes seženete MiniLED či OLED s lepším kontrastem a černou barvou. Frame používá VA panel s Edge LED podsvícením, takže žádné lokální stmívání nečekejte. V tmavých scénách jsou černé plochy spíš šedivé. Stylový rámeček místo soundbaru! Nádherný Samsung Music Frame zlevnil v Česku na méně než polovinu Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Pro koho má Frame za 30 tisíc smysl? Tahle televize dává smysl, pokud: Design je pro vás priorita – chcete, aby televize nevypadala jako černá díra na zdi Máte hodně světla v místnosti – matný displej je v tomto ohledu bezkonkurenční Nejste náročný divák– spokojíte se s průměrnou kvalitou obrazu Oceníte praktickou kabeláž – One Connect Box je geniální řešení Naopak si radši pořiďte něco jiného, když: Chcete nejlepší obraz za své peníze – Hisense nebo TCL nabídnou víc Sledujete hodně filmů v tmavé místnosti – černá nebude černá Verdikt: Styl za férovou cenu Samsung The Frame je televizor pro lidi, kterým víc záleží na tom, jak televize vypadá vypnutá než zapnutá. Za původních 70 tisíc to byla přemrštěná daň za design. Za současných 30 tisíc už je to rozumný kompromis. KOUPIT SAMSUNG THE FRAME Samsung The Frame 75″ je aktuálně k dispozici na Alze za 29 990 Kč. Co říkáte na matné televizory The Frame od Samsungu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá televize QLED Samsung slevy Televize Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.