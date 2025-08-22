Stylový rámeček místo soundbaru! Nádherný Samsung Music Frame zlevnil v Česku na méně než polovinu Hlavní stránka Zprávičky Samsung Music Frame HW-LS60D je nyní dostupný za pouhých 4 420 Kč Unikátní reproduktor je maskovaný jako fotorámeček, má Dolby Atmos a 120W výkon Umí bezdrátové připojení přes Wi-Fi i Bluetooth a podporuje většinu streamovacích služeb Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.8.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Sníte o moderním ozvučení, které nebude narušovat estetiku vašeho domova? Samsung přichází s velmi elegantním řešením – reproduktorem, jenž je maskovaný jako elegantní fotorámeček. Music Frame HW-LS60D je nyní na Heurece dostupný od pouhých 4 420 Kč, což představuje velkou slevu 56 % oproti původní ceně 9 990 Kč z loňského roku. Za tuto cenu získáte nejen kvalitní bezdrátový reproduktor, ale i stylový designový prvek do vašeho interiéru. Reproduktor, který vypadá jako obraz Samsung Music Frame HW-LS60D je na první pohled elegantní fotorámeček, který splyne s vaším interiérem. Do rámečku můžete umístit vlastní fotografii nebo umělecké dílo, což z něj dělá nejen audio zařízení, ale i plnohodnotný designový prvek. Díky tomu je ideální volbou pro všechny, kdo hledají nenápadné, ale efektivní audio řešení. Na rozdíl od běžných reproduktorů, které svým vzhledem často narušují estetiku interiéru, Samsung Music Frame dokonale zapadne do jakékoliv místnosti. Můžete jej pověsit na zeď nebo postavit na nábytek díky integrovanému stojánku. S rozměry 36,5 × 35 × 14,3 cm a hmotností 5,9 kg jde o solidní kus techniky, který však působí elegantně a nenápadně. Prémiový zvuk skrytý v rámečku Nenechte se zmást designem – uvnitř rámečku se ukrývá pokročilý zvuk. Music Frame nabízí celkový výkon 120 W a je vybaven šesti reproduktory – dvěma výškovými, dvěma středovými a dvěma basovými. Reproduktor podporuje formát Dolby Atmos pro 3D zvuk, který vytváří dojem, že hudba přichází ze všech stran. Technologie SpaceFit Sound Pro automaticky analyzuje akustiku místnosti a optimalizuje zvukový výstup, takže nemusíte řešit složité nastavování. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Inteligentní funkce na dosah ruky Samsung Music Frame vyniká svou konektivitou. Bezdrátově jej můžete připojit přes Wi-Fi nebo Bluetooth k vašemu smartphonu, televizi nebo počítači. Podporuje streamovací služby jako Spotify, AirPlay 2 a má vestavěnou technologii Chromecast. Díky funkci Tap Sound stačí lehce klepnout telefonem Samsung na rámeček a hudba se automaticky začne přehrávat z reproduktoru. Pokud vlastníte televizor Samsung, oceníte technologii Q-Symphony, která synchronizuje zvuk z televizoru a Music Frame pro ještě bohatší zvukový zážitek. Reproduktor můžete ovládat hlasem díky podpoře asistentů Alexa a Google Assistant nebo pomocí aplikace SmartThings. Pokud reproduktorů pořídíte více, můžete si je propojit do stereo módu. V ideálním případě tedy budete mít uprostřed stěny televizi a na každé straně pak jeden rámeček. Co říkají recenze? Uživatelé hodnotí Samsung Music Frame velmi pozitivně, s průměrným hodnocením 4,7 z 5 hvězdiček. Zákazníci oceňují především design, kvalitu konstrukce a jednoduchost používání. Pavel z Krhové ve své recenzi vyzdvihuje: „Opravdu dokonalý soundbar, stylově zapadne do interiéru, čistý prémiový zvuk… Vynikající zvuk, skvělá kombinace s projektorem Freestyle, věrohodné basy.“ Zmiňuje však také, že reproduktor je „docela těžký“. Petr z Hořovic oceňuje: „Malé rozměry, výborný zvuk, snadná instalace i propojení s TV, elegantní sestava s TV Samsung Frame.“ Většina uživatelů se shoduje, že Music Frame perfektně zapadne do interiéru a nabízí velmi dobrý zvuk pro běžné posluchače. Zahraniční recenze z webu What Hi-Fi? upozorňuje, že zvuk není na úrovni specializovaných audio reproduktorů ve stejné cenové kategorii, ale při současné slevě je poměr cena/výkon výrazně příznivější než při té původní. KOUPIT SAMSUNG MUSIC FRAME Plusy a mínusy – na co si dát pozor Jako každý produkt, i Samsung Music Frame má své silné a slabé stránky. Mezi největší výhody patří: Unikátní design kombinující reproduktor a fotorámeček Široké možnosti bezdrátového připojení (Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, Chromecast) Podpora Dolby Atmos a dalších pokročilých zvukových technologií Kompatibilita s ekosystémem Samsung (Q-Symphony, SmartThings) Nyní výrazně dostupnější cena než při uvedení na trh Na druhou stranu je třeba počítat s několika omezeními: Nutnost napájení ze sítě – není to přenosný reproduktor Výměnné rámy a panely se prodávají samostatně za dodatečnou cenu Zvuk není na úrovni specializovaných audio reproduktorů ve stejné cenové kategorii Vyšší hmotnost (5,9 kg) může komplikovat instalaci na zeď Jak poznamenal jeden z uživatelů: „Tento soundbar není pro lidi, co chtějí top kvalitu zvuku a výkon za své peníze, ale chtějí hezký soundbar, co zapadne do bytu a do ekosystému Samsung, a to splňuje výborně.“ Závěr: Za současnou cenu je to skvělá koupě S aktuální cenou 4 420 Kč na Heurece představuje Samsung Music Frame HW-LS60D výjimečnou hodnotu. Zatímco při původní ceně 9 990 Kč mohl být poměr cena/výkon diskutabilní, současná nabídka je velmi atraktivní pro každého, kdo hledá stylový reproduktor s dobrým zvukem. ZOBRAZIT AKCI NA HEUREKA.CZ Pokud hledáte reproduktor, který bude zároveň estetickým doplňkem vašeho interiéru, Samsung Music Frame je jednoznačně zajímavou volbou. Kombinace víceúčelového designu, dobrého zvuku a nyní i příznivé ceny z něj dělá produkt, který stojí za zvážení – zvláště pokud již máte další zařízení Samsung a můžete využít jejich vzájemnou integraci. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na nápad skrýt reproduktor do fotorámu? 