One UI 6.0 se zanedlouho podívá do prvních telefonů

Máme kompletní seznam všech zařízení, které Android 14 dostanou

Nachází se zde vlajky i ultralevné telefony

Nedávno vyplula na povrch zpráva o novém One UI 6.0, které by se mohlo do řady Galaxy S23 podívat už na konci července. Nyní nám server SamMobile poskytl kompletní seznam telefonů, které mohou s Androidem 14 a One UI 6.0 počítat.

Na seznamu se samozřejmě nachází telefony, kterým Samsung oficiálně slíbil víceletou softwarovou podporu. Kromě prémiových vlajek a ohebných telefonů se v něm nachází i několik levných modelů.

Telefony řady Galaxy S:

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy Z series

Telefony řady Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Telefony řady Galaxy A:

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Telefony řady Galaxy M:

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Telefony řady Galaxy F:

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Telefony řady Galaxy Xcover:

Galaxy Xcover 6 Pro

Tablety řady Galaxy Tab:

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Samozřejmě se budou první aktualizovat dražší telefony, ale jihokorejská firma nám minulý rok předvedla, jak rychle nový systém dokáže šířit a třeba takový Galaxy A04s, telefon za 3,5 tisíce se Androidu 13 minulý rok dočkal už v prosinci.

