Samsung telefony dostávají červnové bezpečnostní záplaty

Včera jsme vás informovali o tom, že telefony Google Pixel dostávají červnové bezpečnostní záplaty a totéž platí také o telefonech Samsung. V první řadě bychom chtěli společnost pochválit za to, s jakou rychlostí tyto updaty do telefonů dodává. V lednu se jí dokonce podařilo Google předehnat a dodat je do některých modelů ještě dříve. Co aktualizace tedy vylepšuje?

Aktualizace je nyní dostupná na telefony Galaxy S20, Galaxy S10, Galaxy Note 9, Note 10, Galaxy Z Flip a Galaxy A50. Dá se očekávat, že se během několika dalších dnů dostane i na další telefony. Pokud máte nějaký jiný model, zkontrolujte prosím, zda ji máte již k dispozici. Pokud ano, dejte nám prosím vědět do komentářů. Aktualizace opravuje 2 kritické chyby a dalších 23 chyb, které jsou označovány jako vysoké. Ty se nacházejí jak v systému Android, tak ve vlastním softwaru One UI.

V redakci nyní testujeme Samsung Galaxy Z Flip, na který nám již aktualizace dorazila. Má velikost 203,09 MB, ovšem z popisku jsme se dověděli pouze to, že byla vylepšena stabilita, opraveny chyby a přidány nové funkce (nevíme doposud jaké).

Už máte červnové bezpečnostní záplaty na váš Samsung telefon?

Zdroj: sammobile.com, vlastní