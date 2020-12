Samsung telefon s obrovskou baterií dorazí velice brzy. Co víme?

Samsung se chystá představit telefon Galaxy M12 s obrovskou baterií. V listopadu jsme mohli poprvé spatřit telefon na CAD renderech, které odhalují design. Telefon lehce připomíná některý z novějších Pixelů, ovšem bude vynikat jednou vlastností – 7 000 mAh baterií.

Samsung telefon s obrovskou baterií

Celkem bylo certifikováno hned pět modelů SM-M127F_DS, SM-M127G_DS, SM-M127F, SM-M127F_DSN a SM-F127G_DS. Jedná se zřejmě o různé paměťové varianty a modely pro globální a domácí trhy. Spekuluje se také o tom, že v některých zemích bude telefon označován jako Samsung Galaxy F12. Seznam specifikací neobsahuje nic extra zajímavého. Víme pouze o Bluetooth 5.0 a obří 7 000 mAh baterii.

Telefon by měl dále mít tři nebo čtyři fotoaparáty a nabíjet by se měl pomocí USB-C. Můžeme počítat také s audio jackem. Celkové rozměry telefonu činí 163,9 x 75,9 x 8,9 mm a stát by neměl více než 6 000 korun.

Jak se těšíte na tento model?