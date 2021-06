Konkurenční souboj mezi společnostmi Samsung a Apple je jako nekonečný příběh. Další důkaz této “války” se objevil nyní objevil na internetu. Jedná se o snímek, který napovídá, že jihokorejský gigant chystá tablet Galaxy Tab S8 Ultra.

Dostupný únik jasně vypovídá o tom, že to Samsung myslí na poli tabletů stále vážně a chce nabídnout to nejlepší. Pokud můžeme snímku věřit, dočkáme se velkého 14,6″ OLED displeje s obnovovací frekvencí 120Hz, který zabere celých 92% přední strany zařízení, nebo obří 12 000mAh baterie. Ještě nepředstavený tablet by také měl nabídnout paměťové konfigurace 8GB RAM/128GB úložiště a 12GB RAM/512GB vnitřní úložiště. Na přední straně zařízení by také měl přibýt nový ultraširoký 5MPx fotoaparát.

Všechny výše zmíněné specifikace jsou u tabletů z dílny Samsungu dosud nevídané. Pro srovnání se můžeme podívat na loňský Galaxy Tab S7+. Ten disponuje displejem s úhlopříčkou 12,4 palců, 10 090mAh baterií a v nejvyšší výbavě je k dispozici “pouze” 8GB paměti RAM a 512GB úložiště.

Uniklý snímek hovoří také o dalších dvou tabletech s kódovým označením “Basquiat 1 a 2”, kterými s největší pravděpodobností budou Galaxy Tab S8 s 11″ TFT displejem a 8000mAh baterií a Galaxy Tab S8+ s OLED panelem o velikosti 12,4 palců a 10 090mAh článkem. Demonstrovány jsou nám také různé režimy, ve kterých bude tablety použít. Konkrétně se jedná o mód tabletu nebo notebooku s přídavnou klávesnicí, dále pak režim kreslení a prohlížení.

Samozřejmostí pak zůstává podpora 5G sítí a stylusu S Pen, čtečka otisků prstů pod displejem, dva fotoaparáty na zadní straně a čtveřice reproduktorů.

Chystaný tablet Galaxy S8 Ultra, označovaný prozatím jako “Basquiat 3”, ohromí nejen technickými parametry, ale bohužel také cenou. Ta by měla začínat částce okolo 1320$, tedy přibližně 27 500Kč, zastavit by se pak měla na hodnotě cca 1500$, což odpovídá přibližně 31 300Kč. Je však nutno brát v potaz, že cena na našem trhu bude ještě vyšší. Vždyť Galaxy Tab S7+ se u nás v nejvyšší konfiguraci prodává za cenu 29 990Kč.

Jakou cenu jste ochotni zaplatit za tablet?

