Chcete být Star? Samsung vás zve do zákulisí a nabízí exkluzivní výhody!

Samsung provozuje komunitní fórum, kde uživatelé sdílí informace a vzájemně si radí Nyní je možné stát se bližším spolupracovníkem společnosti Samsung, tzv. Star Funkce není honorovaná, nabízí ale jiné zajímavé benefity Publikováno: 11.8.2025 14:00 2 komentáře V komunitním fóru společnosti Samsung se objevil příspěvek od Community Bloggera, který oznamuje nábor nových Stars. V příspěvku naleznete mnoho zajímavých slibů, který mohou nemálo příznivců této značky zaujmout. Samsung Community Samsung Community je oficiální diskuzní fórum společnosti Samsung. Z mobilů a tabletů se na něj dá dostat přímo z aplikace Members, ale fórum podporuje samozřejmě i přístup přes webový prohlížeč. Pokud máte tedy problém s jiným zařízením než s telefonem či tabletem, dostanete se k radám odborníků třeba z počítače. Fórum funguje jako každé jiné, lidé si radí navzájem, sdílí zkušenosti nebo třeba fotografie pořízené zařízeními Samsung. Kromě toho se zde občas pořádají různé soutěže. Kdo je to Star Star jsou speciální členové diskuzního fóra. Mají přímou vazbu na Samsung a měli by se dobře orientovat v produktech i aplikacích. Pokud na nějaký dotaz neodpoví běžní uživatelé, nastupují Stars. Ti nejaktivnější odpovídají velice rychle a vyčerpávajícím způsobem. Samsung Members Samsung Electronics Co., Ltd. Instalovat (Free) Google Play Proč chtít být Star Za svou aktivitu nedostávají Stars žádné finanční ohodnocení. Samsung ale slibuje možnost zapůjčení zajímavých zařízení k testování, pozvánky na různé akce nebo seznámení se s novinkami v předstihu. Samsung zmiňuje konkrétně akci v New Yorku, na které ale pokud je mi známo zrovna nikdo z české Samsung Community nebyl. Mohu ale potvrdit, že to funguje, sám jsem byl v roce 2020 v San Francisku na představení Galaxy S20 nebo v Soulu na akci Samsung Connect. O několika účastech na veletrhu IFA ani nemluvě. Nic ale nedostanete zadarmo. Je třeba se opravdu dobře orientovat, být ochotný a schopný odpovídat jak na složité, tak neustále se opakující dotazy (kdy vyjde aktualizace pro 5 let starý model) a být opravdu aktivní. Jak se stát Star Stačí odpovědět na příspěvek v komunitním fóru a projít 3měsíčním zkušebním obdobím. Časem se můžete vypracovat až na 3hvězdičkového Star a získat další možnosti. Zaujala vás možnost stát se Samsung Star? Zdroj: Samsung Community