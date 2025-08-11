TOPlist

Češi, pozor! Alza vyprodává legendární externí SSD Samsung T7 2TB, cena nikdy nebyla nižší

  • Samsung SSD T7 2TB s rychlostí 1GB/s je nyní za 3 199 Kč - to je nejlepší cena na českém trhu
  • Prémiový hliníkový disk váží jen 72 gramů a přežije pád ze 2 metrů
  • S hodnocením 4,9/5 od 669 uživatelů jde o TOP 2 nejoblíbenější externí SSD na Heurece

11.8.2025 16:00
samsung ssd

Hledáte rychlé a spolehlivé externí úložiště, ale nechcete přeplácet? Máme pro vás pecku – legendární Samsung Portable SSD T7 s kapacitou 2TB je nyní na Alza.cz za 3 199 Kč. To je aktuálně nejlepší cena na českém internetu – jinde si připlatíte minimálně 300 Kč, a to i u méně známých prodejců. Běžně se tento disk prodává kolem 4 tisíc korun.

Proč je to nejlepší nabídka na trhu?

Samsung T7 není jen tak ledajaký disk. Jde o 2TB úložiště v hliníkovém těle, které váží pouhých 72 gramů – to je méně než průměrná čokoláda. S rozměry 85 × 57 × 8 mm se pohodlně vejde do kapsy u džín. Zajímavostí je, že při uvedení v roce 2020 stál tento disk přes 11 tisíc korun – dnes ho pořídíte za necelou třetinu.

Samsung Portable SSD T7 2TB

Hlavní devizou je bleskurychlý přenos dat až 1 050 MB/s při čtení a 1 000 MB/s při zápisu. Disk využívá rozhraní NVMe přes USB 3.2 Gen 2, takže plnou rychlost využijete s moderními počítači s USB-C.

Ideální pro tvůrce obsahu a majitele telefonů

Točíte videa na telefon a dochází vám místo? Samsung T7 je geniální řešení. Připojíte ho přímo k telefonu přes USB-C a můžete nahrávat rovnou na externí disk. Žádné mazání fotek, žádné kompromisy. A když potřebujete video sestříhat, jednoduše disk připojíte k počítači a data máte okamžitě k dispozici.

Hliníkové tělo není jen na parádu – disk vydrží pád ze 2 metrů a díky technologii Dynamic Thermal Guard se nepřehřívá ani při intenzivním používání. V balení najdete oba potřebné kabely – USB-C na USB-C i redukci USB-C na klasické USB-A.

Co na to říkají uživatelé?

Samsung T7 má na Alza.cz impozantní hodnocení 4,9 z 5 hvězdiček od 669 uživatelů. Na Heurece patří dlouhodobě k TOP 2 nejoblíbenějším externím SSD diskům v Česku.

Pavel z Bruntálu ve své recenzi vyzdvihuje: „Přenosové rychlosti v průměru neklesají pod 400 MB/s. Na MacOS a iPadOS rychlost přenosu 900-1000 MB/s! Nepřehřívá se. Nemá konkurenci cena/výkon.“

Jan ze Svitav dodává: „Super SSD za rozumnou cenu. Kéž by SSD v Apple produktech stálo stejné peníze jako tento T7. To by bylo na světě hned o kousíček líp.“ A poukazuje na kovové pouzdro a přibalené kabely pro USB-A i USB-C.

Pro koho je Samsung T7 ideální?

Disk ocení především:

  • Fotografové a videomakeři – rychlé zálohování RAW fotek a 4K videí přímo v terénu
  • Majitelé MacBooků – levnější alternativa k připlácení za větší interní úložiště
  • Podnikatelé – bezpečné zálohování citlivých dat s AES-256 šifrováním

Bezkonkurenční poměr cena/výkon

S cenou 3 199 Kč na Alza.cz představuje Samsung Portable SSD T7 2TB aktuálně nejlepší volbu v kategorii přenosných SSD disků. Kombinace špičkové rychlosti, odolné konstrukce, minimální hmotnosti a 2TB kapacity za tuto cenu prostě nemá na českém trhu konkurenci.

Samsung Portable SSD T7 2TB baleni

Disk navíc podporuje aplikaci Samsung Magician pro správu a monitoring zdraví disku na Windows, macOS, Androidu i iOS. Data jsou chráněna 256bitovým AES šifrováním.

Pokud potřebujete spolehlivé, rychlé a odolné externí úložiště, lepší nabídku než Samsung T7 2TB za 3 199 Kč momentálně nenajdete. S hodnocením 4,9/5 a pozicí TOP 2 na Heurece jde o ověřenou volbu tisíců spokojených uživatelů.

⏰ Dostupnost: Skladem, expedice ihned!

Používáte externí disky? Jaké máte zkušenosti se Samsung SSD?

