Samsung ukázal novou klávesnici! Má dedikovaná tlačítka pro AI a DeX, známe českou cenu Hlavní stránka Zprávičky Samsung Smart Keyboard za 2 790 Kč nabízí připojení až tří zařízení přes Bluetooth a dedikované DeX tlačítko Má tenký 4,3mm design s hliníkovým povrchem, výdrž baterie až 2 roky a AI tlačítko pro Bixby, Gemini i Copilot V Česku se dá sehnat na oficiálním e-shopu za 2 790 korun Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.11.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Samsung představil Smart Keyboard – bezdrátovou klávesnici navrženou pro propojení s telefony, tablety a notebooky Galaxy. Cena v Česku je 2 790 Kč, v USA vyjde na 110 dolarů. Klávesnice má zajímavé funkce jako multi-device připojení nebo dedikované DeX tlačítko, ale Samsung udělal několik podivných rozhodnutí, která snižují její praktičnost. Připojení až tří zařízení současně DeX tlačítko a AI zkratky Tenký design Tiché psaní, ale není to mechanika Cena 2 790 Kč je vysoká za to, co nabízí Připojení až tří zařízení současně Hlavní lákadlo Samsung Smart Keyboard je možnost připojit až tři zařízení přes Bluetooth 5.4 a mezi nimi rychle přepínat. Funguje to jednoduše: dlouhým stiskem tlačítka Bluetooth (s LED indikátory 1, 2, 3) přepnete mezi připojenými zařízeními. To se hodí, pokud máte například Galaxy Book na stole, Galaxy Tab vedle a telefon Galaxy poblíž. Ale tady přichází první problém: Samsung nenabízí ekvivalentní bezdrátovou myš. Pokud chcete plnohodnotný multi-device setup, musíte koupit myš od jiného výrobce (například Logitech), která také podporuje tři zařízení. A pak musíte přepínat klávesnici i myš samostatně, což je méně elegantní než řešení od Logitechu, kde se přepíná oboje najednou. Další limitace: klávesnice nemá 2,4GHz dongle. Funguje jen přes Bluetooth, což znamená, že u starších zařízení bez Bluetooth (nebo s pomalým Bluetooth) budete mít problémy. DeX tlačítko a AI zkratky Samsung Smart Keyboard má dedikované DeX tlačítko, které okamžitě spustí Samsung DeX na připojeném telefonu nebo tabletu Galaxy. To je skvělé pro produktivní setup – připojíte telefon k monitoru, přes klávesnici spustíte DeX a máte plnohodnotné desktopové prostředí. Dále je tu AI tlačítko, které spustí asistenta podle typu zařízení: na Galaxy telefonech a tabletech buď Samsung Bixby nebo Google Gemini, na Galaxy Book s Windows pak Microsoft Copilot. Klávesy F1, F2 a F3 fungují jako app shortcuts – můžete si je naprogramovat na své nejpoužívanější aplikace (Samsung Notes, Kalendář, Internet). Ale pozor: tyto funkce vyžadují One UI 8.0 nebo novější, takže starší Galaxy zařízení nepodporují plnou funkcionalitu. Tenký design Samsung Smart Keyboard je tenká 4,3 mm a váží jen 218 gramů. Má hliníkový povrch, který vypadá prémiově, a klávesy s rozestupem 19 mm a zdvihem 1 mm, což poskytuje pocit podobný notebookovým klávesnicím. Celkem má 80 kláves, takže nejde o plnohodnotnou klávesnici s numerickou částí. Tiché psaní, ale není to mechanika Samsung popisuje klávesnici jako „výjimečně tichou“ s rychlým a přesným stisknutím díky 1mm zdvihu kláves. To je tenký profil, který připomíná Apple Magic Keyboard nebo moderní notebookové klávesnice. Pokud jste zvyklí na mechanické klávesnice s hlubším zdvihem a hmatovou odezvou, Samsung Smart Keyboard nebude pro vás. Pro práci v kanceláři nebo během videohovorů je ale tichý profil výhodou – nebudete rušit kolegy nebo ostatní účastníky hovoru. Rozestup 19 mm mezi klávesami je standardní, takže při přechodu z notebooku nebo jiné tenké klávesnice nebudete mít problémy s adaptací. Cena 2 790 Kč je vysoká za to, co nabízí Za 2 790 Kč dostáváte tenkou, hliníkovou klávesnici s multi-device funkcí a DeX tlačítkem. To je zajímavé, pokud jste v Samsung ekosystému a používáte DeX. Problém je, že Logitech MX Keys Mini stojí kolem 2 500 Kč a nabízí podobné funkce plus lepší baterie (AAA), dongle a podsvícení kláves. Samsung Smart Keyboard má navíc frustrující limitace: knoflíkové baterie nelze dobíjet, chybí myš, chybí podsvícení kláves a plné funkce fungují jen s One UI 8.0+. To znamená, že i v rámci Samsung ekosystému budou starší Galaxy zařízení omezená. Používáte Samsung DeX a více Galaxy zařízení současně? Zdroj: Samsung 