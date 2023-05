Samsung se pomalu chystá na One UI 6

Bohužel ho ale nedostanou všechny mobily, které mají One UI 5

Přinášíme kompletní seznam mobilů, pro které je Android 13 poslední velkou aktualizací

Samsung se za několik málo let vypracoval k absolutní špičce, co se softwarové podpory u zařízení s Androidem týče a nejen že nám poskytuje aktualizace rychle, ale také hned několikrát prodloužil životnost svých nových zařízení. Na Android scéně tedy nemá příliš konkurenci a pomalu začíná šlapat na paty Applu. Nic ale netrvá věčně a v tomto článku se podíváme na telefony, které chystaný Android 14 s nadstavbou One UI 6 nedostanou.

S řadou Galaxy S21 Samsung přislíbil poskytování čtyř významných aktualizací operačního systému, stejná situace platí i pro modely Galaxy A33, Galaxy A53 a Galaxy A73 a jejich aktuální varianty.

Zařízení, která nebudou mít nárok na aktualizaci na Android 14 a One UI 6.0, jsou:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Pro výše uvedená zařízení je Android 13 s největší pravděpodobností poslední velkou aktualizací, stále ale můžeme počítat s bezpečnostními záplatami.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Je na tomto seznamu i váš telefon?

Zdroj: SamMobile