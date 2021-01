Samsung Sero TV recenze: otočná televize (nejen) pro mileniály

Samsung před nějakým časem představil hned několik nových televizorů, mezi nimi i Samsung Sero TV. První otočná televize na světě, která je (jak sama společnost často tvrdí) určená hlavně pro mileniály. Generace Y totiž vyrůstá v době největších technologického vzestupu, hojně je využívá a tak jihokorejského giganta napadlo, že by byl dobrý nápad udělat televizi, kterou je možné rázem proměnit v gigantický displej telefonu. Je to dobrý nápad, nebo se jedná pouze o čistou geekovinu, kterou nebudete využívat? Na to si odpovíme v dnešní recenzi.

Design a kvalita zpracování Samsung Sero TV

Když nám Samsung Sero TV dovezli, měli jsme pocit, že je kromě televize v krabici také pytel cementu. Opravdu, pokud si televizi kupujete, běžte do obchodu raději ve dvou. Váží totiž slušných 33,3 kg a sami je zkrátka neunesete (za předpokladu, že nezvedáte vyšší desítky kilogramů na benchpress). Samotná montáž se pak dá zvládnout, ale ve dvou je také lepší. Samsung Sero TV je jedinečná hned v několika ohledech. Pokud máte vhodný interiér, lze ji používat jako zátiší a mít na ní puštěnou tapetu, hodiny nebo cokoliv jiného. Na druhou stranu je ale občas těžké jí vhodně umístit. Jelikož je dodávána se stojanem, kde se mimochodem nachází reproduktory (povíme si v další části), musíte pečlivě zvolit místo, kam jí posadíte.

Pokud sedíte moc nízko, máte smůlu. Televize má totiž jemný náklon a nelze s ní nijak manipulovat. Zkoušeli jsme jí mít jak na zemi, tak na stolku a nakonec jsme se rozhodli pro druhou možnost, jelikož jí máme v ložnici a postel máme relativně vysokou. Kvalita zpracování je pak dle našeho názoru na vysoké úrovni. Pokud vše dobře nainstalujete, nikde nic nevrže a televize je velice pevná. Pokud chcete, můžete si pro snadnější manipulaci dokoupit kolečka, která však bohužel nejsou součástí balení.

Hardwarové specifikace:

Velikost: 43 palců

Rozlišení: 4K (3840 x 2160 pixelů)

Technologie: QLED

Operační systém: Tizen OS

3x HDMI 2.0, 2x USB

Ethernet: Ne

Rozměry: 564.7 x 1200 x 327 mm

Váha: 33,3 kg

Na Samsung Sero TV jste schopni připojit až tři různá externí zařízení pomocí HDMI 2.0. Vzhledem k tomu, že má panel 50/60 Hz ani nevadí absence HDMI 2.1. Co nás ale mrzí je absence Ethernet portu, díky kterému by bylo internetové připojení stabilnější.



Dálkové ovládání Samsung Sero TV

Stejně jako u ostatních televizí Samsung QLED i zde dostanete dva dálkové ovladače. Jeden minimalistický bílý a druhý standardní, černý. Nám osobně více vyhovoval ten první, jelikož je velice jednoduchý, rychlý na pochopení a nemá zbytečně mnoho zbytečných tlačítek. Na dolní straně se nachází tlačítka Netflix, Amazon Prime Video a Rakuten TV. Nad nimi pak ovládání hlasitosti a přepínač programů. Musíme podotknout, že je ovládání hlasitosti velice příjemné a měli by to takhle dělat všichni výrobci. Dále jsou zde tlačítka Domů, Zpět a Přehrát/pozastavit. Pro orientaci v Tizen OS budete využívat jednoduchý joystick. Samozřejmě nechybí ani tlačítko pro otočení televize nebo vyvolání asistenta. Ovladač působí pevně a je zpracován poměrně kvalitně, ovšem naneštěstí se díky své bílé barvě snadno ušpiní.

Instagram na televizi? Cool! Nebo ne?!

Jak jsme již řekli, Samsung Sero TV je dělaná pro ty, kteří budou chtít zrcadlit plochu svého telefonu na televizi. Jinak pro vás nedává smysl a za své peníze určitě pořídíte lépe. Je tedy funkce vůbec k něčemu? No, na to si musíte odpovědět spíše vy sami. Využíváte často Instagram, TikTok a podobné aplikace, které nelze překlopit na šířku? Pak budete přímo nadšení. Obraz je perfektní, vše funguje v podstatě bez odezvy a své bloudění Instagramem si opravdu užijete. Dovedeme si představit, že když přijde návštěva a vy ji chcete ukázat to super vtipné video na Instagramu na velkém displeji, zafunguje Sero TV více než dobře. Pokud vám ale na tyto věci stačí telefon a stejně jako my se na televizi koukáte raději na Netflix nebo paříte hry, funkci příliš neoceníte. Je to fajn vychytávka, se kterou můžete “zaflexit” před kamarády, ale jakmile odejdou, přetočíte si televizi zpátky na šířku a budete pokračovat v tom, co jste na ní dělali předtím.

Kvalita obrazu nehraje druhé housle

Možná byste si mohli říct, že vzhledem k tomu, že se jedná v podstatě o televizi na sociální sítě obraz nebude bůhví jaký. Opak je však pravdou. Samsung Sero TV je 43″ 4K televize s podporou standardů HDR10, HDR10 + a HLG. Trochu zamrzí absence Dolby Vision, ale na obraz si přesto nemůžeme stěžovat. Televize je vybavená procesorem Quantum 4K, který se nachází ve většině ostatních 4K televizí od jihokorejského giganta a je opravdu těžké mu něco vytknout. Panel používat LED osvětlení, ovšem může se pochlubit také filtrem QLED, který zajistí širší rozsah barev a také vyšší jas. Je škoda, že Samsung zde nepoužil technologii Dual LED, která se v některých modelech z roku 2020 nachází.

To, v čem nás Samsung přesvědčil na první dobrou je upscaling, který prostě umí. Samsung Sero TV je 4K televize, ovšem pokud na ní pustíte 1080 či dokonce 720p video, stále vypadá překvapivě dobře. Samozřejmě nativní 4K je ostré jako břitva. Televizor samozřejmě nepodává tak kvalitní obraz, jako některé OLED panely v podobné cenové relaci, ale to je snad každému jasné. Máme zde na výběr z několika režimů – dynamický, přirozený, filmařský a inteligentní. Osobně nám nejvíce vyhovuje přirozený režim, který má dobré podání barev a zároveň není obraz příliš přesycený. Sledovali jsme na ní většinu zápasů letošního MS juniorů v hokeji i Champions League a musíme říct, že jsme si to maximálně užili, stejně jako hraní na Xbox Series X. Jediné, co bychom obrazu vytkli je fakt, že vzhledem k tomu že je televize nakloněná se do ní často odráží lampička či lustr. Samsung mohl použít jistě o něco matnější filtr. Nejedná se však o nic hrozného.



A co zvuk? Sousedi rádi nebudou..

Pokud nás na televizi něco opravdu uchvátilo na první dobrou, byl to zvukový projev. Samsung Sero TV totiž disponuje 4.1 60 W reproduktory. Dnešní televize hrají poměrně dobře a jsou zpravidla vybaveny 10 – 25 W reproduktory. Zde je to ovšem úplně jiné kafe. Získáte totiž plnohodnotný basový reproduktor a čtyři výškové. Pokud je potřeba, je schopna televize kvalitně ozvučit větší byt a když jsme ji zkoušeli pustit na plné pecky, i sousedi s jistotou poznají váš hudební vkus. Na Tizen OS si lze nainstalovat aplikaci Spotify, která je mimochodem až překvapivě svižná a pokud děláte house party, okouzlí kvalita zvuku každého účastníka.

Kvalitní ozvučení však oceníte i u filmů a seriálů. Nedávno jsme akorát sledovali Pulp Fiction v originále (ano, vždycky jsme ho viděli pouze s českým dabingem. Hanba!) a kultovní soundtrack vynikne mnohem více, než když si jej pustíte na klasické televizi. Nechápeme ale jednu věc. Ne, opravdu tu není Dolby Atmos! Taková škoda. Přitom si o něj reproduktory přímo říkají.



Operační systém Tizen

Samsung Sero TV využívá ke svému chodu operační systém Tizen OS. Ten funguje perfektně, stejně jako na ostatních Samsung televizorech. Disponuje obchodem se spoustou aplikací (i když stále nemá tak rozsáhlý výběr jako Android TV) a rozhodně mu nic nechybí. Aplikace jako Netflix, HBO GO, Spotify, Telly, O2 TV, Amazon Prime Video nebo Apple TV jsou samozřejmostí. Samotný systém je pak velice svižný a jeho nastavení je jednoduché, až primitivní. To nám ale osobně nevadí. Televizi chceme zapojit a co nejdříve používat. Pro opravdové geeky je tu již zmiňovaná Android TV.

The Sero: The TV that rotates | Samsung

Tizen OS vám dá na výběr mezi hlasovými asistenty Bixby a Amazon Alexa. To, co nás potěšilo byla přítomnost Ambientního režimu. Ten na klasických televizích nenajdete a je určený speciálně pro Sero TV. Disponuje celou řadou spořičů obrazovky, které dokáží osvěžit atmosféru vašeho obýváku. Na výběr máte z několika designů hodin, ale pokud chcete, můžete si nastavit i předem vybrané tapety. Hodiny však za nás fungují lépe. Potěší rovněž přítomnost Apple AirPlay 2, díky kterému můžete streamovat obsah ze svého Macu či iOS zařízení do televize. Trochu nás ale zamrzel fakt, že zrcadlení obrazovky iPhonu funguje pouze v režimu na šířku, nikoliv na výšku.



Samsung SmartThings

K nastavení televize bude zapotřebí aplikace Samsung SmartThings. Ta kromě televizí slouží k ovládání dalších Samsung zařízení jako jsou ledničky, pračky, vysavače, klimatizace či zvlhčovače. Pomocí ní celý televizor nastavíte a následně můžete používat telefon jako dálkový ovladač. Lze přepínat mezi jednotlivými programy, aplikacemi a samozřejmě nechybí ani ovládání hlasitosti. Z ní pak taktéž zrcadlíte obsah svého telefonu. Aplikace je kompletně v češtině a je perfektně odladěná. Nedochází k žádným pádům ani zásekům.

Cena a dostupnost Samsung Sero TV

Samsung Sero TV se prodává pouze v jedné velikosti a to 43 palců. Je k dispozici na většině českých e-shopů a to za cenu 34 990 Kč.

Resumé

Samsung Sero TV je velice specifické zařízení, jehož nákup si pečlivě rozmyslete. Testování jsme si víceméně užili a využití zrcadlení telefonu je zajímavé, ale pouze v případě, že žijete sociálními sítěmi, popřípadě často hrajete hry jako Monument Valley 2 a chcete je hrát na větším displeji. Potěší kvalitní reproduktory díky kterým snadno ozvučíte větší byt a druhé housle nehraje ani kvalita obrazu, která je na vysoké, ačkoliv ne nejvyšší úrovni. Jste-li konzervativním zákazníkem, který od své nové televize očekává hlavně co nejlepší obraz a vše ostatní jde stranou, určitě za tuto cenu najdete kvalitnější řešení. Na druhou stranu pokud máte rádi nové technologie, oceníte kvalitní zvuk a chcete vyzkoušet něco nového, směle do toho!

Klady + otočný mechanismus

+ kvalitní zpracování

+ skvělý obraz

+ nadprůměrný zvukový projev

+ rychlý systém Tizen OS

+ podpora AirPlay 2

Zápory – Absence Ethernetového připojení

– Absence Dolby Atmos a Dolby Vision

– Pouze 50 Hz obnovovací frekvence

Co na Samsung Sero TV říkáte vy?

Za zapůjčení televize Samsung Sero TV děkujeme společnosti Samsung.