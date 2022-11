Vlastnoruční opravy Samsung zařízení má usnadnit aplikace

Zdá se, že společnost Samsung hodlá zručným majitelům jeho Galaxy telefonů, tabletů, sluchátek a hodinek ještě více usnadnit vlastnoruční opravy těchto zařízení. Současný Self Repair program, který byl v létě spuštěn zatím na území USA, podle nového úniku informací obohatí aplikace Self Repair Assistant. Mělo by jít o rádce s návody a postupy, které nebudou muset domácí opraváři hledat na webu servisního partnera iFixit či na jiných místech, ale dostanou je přímo od výrobce.

V uniklém popisu aplikace se přímo píše, že půjde o “počítačový aplikační software pro mobilní telefony pro vlastní instalaci a údržbu chytrých hodinek, tabletů, mobilních telefonů a sluchátek.” Má poskytovat “poradenské a informační služby týkající se samoinstalace a samoopravy” různých typů mobilních zařízení. Známá už je také předpokládaná podoba ikony této aplikace. Jde o montážní klíč v ozubeném kole. Dá se předpokládat, že s novou aplikací se také rozšíří seznam opravitelných zařízení.

Zdroj: sammobile