Obecně se očekává, že rok 2021 se bude nést ve znamení ohebných telefonů, přesto už výrobci experimentují s něčím dalším. Dle nejnovějších spekulací by mohl Samsung jakožto vůbec první výrobce představit rolovací telefon. Nějaké koncepty už výrobci jako Oppo či LG ukázali, ovšem ty do prodeje samozřejmě nepůjdou.

Samsung rolovací telefon

První telefon od LG by se nám mohl ukázat již v květnu v roce 2021. Samsung by to však mohl stihnout ještě dříve. Místopředseda společnosti Lee Jae-yong prý rolovací telefon používá, ovšem nic jiného o něm zatím nevíme. Leaker Ice Universe naznačil, že Samsung má telefon už hotový. Má nést název Samsung Galaxy Scroll a má dorazit v březnu tohoto roku 2021.

Bez ohledu na to bude jasné, že bude ještě minimálně pár let trvat, než se technologie zlepší. Další společnosti, které prý rolovací zařízení chystají jsou Xiaomi, Oppo, Huawei a možná i Google. Apple prý do rozjetého vlaku skočí až v roce 2022.

Co si myslíte o rolovacích telefonech?