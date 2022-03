Spekulace: Uvede Samsung letos také rolovací telefon?

Véčko Galaxy Z Flip, velký Galaxy Z Fold a… dost možná i nový rolovací telefon. Takto by prý mohla být z hlediska telefonů naplněná letní prezentace Galaxy produktů od Samsungu, který se podle některých odhadů pokusí upevnit roli lídra s flexibilními mobily tím, že ukáže i jeden s rolovacím displejem.

Na základě některých interních úniků je mu přisuzováno označení “Diamond” a také kódová značka N4, doplňující B4 pro Galaxy Z Flip4 a Q4 reprezentující Galaxy F Fold4. Tito pokračovatelé zaběhnutých řad mají mít čipsety Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, což asi málokoho překvapí.

Samsung’s Flex Slidable concept

Některé reporty hlásí, že by Samsung nemusel rovnou představit rolovací mobil v podobě masově vyráběného přístroje, ale pouze nějaký funkční model připravený do sériové výroby. I tím by korejská firma jistě strhla pozornost a trochu ji ubrala od telefonu Oppo X 2021, který tuto úlohu splnil pro jinou konkurenční značku. Právě proporce tohoto telefonu by pravděpodobně mohl mít časem i Samsung rolovací mobil. Odpovídá tomu i dříve prezentovaný koncept.

Představí letos Samsung rolovací mobil?

Zdroj: 91mobiles