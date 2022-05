Budoucnost mobilů? Samsung ukázal perfektní rolovací displej

Jak by asi mohla vypadat konstrukce běžných mobilních telefonů za pět… deset… dvacet let? Někteří výrobci a uživatelé se domnívají, že by to například mohly být ohebné skládačky, podobné třeba Foldu či Flipu od Samsungu nebo renovovanému Razru od Motoroly, které už se běžně prodávají. Jiní by ale raději viděli budoucnost s rolovacími obrazovkami, které by mobilům dodávaly doslova nový rozměr trochu jiným způsobem.

Na tuto vývojovou větev pochopitelně myslí i samotný Samsung, v tuto chvíli asi nejvýznamnější a nejkvalitnější výrobce nejen mobilních obrazovek, a na konferenci Display Week 2022 ukázal velmi povedený reálný příklad, jak by mohlo takové řešení vypadat. Nepojmenovaný koncept telefonu, který byl na akci bohužel jen za sklem a zafixovaný ve stojáncích, názorně potvrzuje, že v jednoduchosti je krása.

Rollable demo from Samsung Display pic.twitter.com/dupOspnqok — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Při pohledu na rozvinutou verzi telefonu jde o zdánlivě klasický smartphone, který má ale pod zády ukrytou “ruličku” pro případné zmenšení celkové délky o pár centimetrů. Dnes již rozhodně nejde o žádný revoluční obrázek, ale je příjemné vidět, že ne všichni se hrnou za extravagantním futuristickým řešením. Přesně takto by mohl vypadat jednoduchý mobil s rolovacím displejem, běžně dostupný pro velkou část zákazníků.

Meet amazing techverse in Samsung Display

Ve videu se můžete mrknout, že Samsung počítá s velkým množstvím dalších konstrukcí pro telefony i tablety, z nichž většina by se asi ale úplně nepotkala s odolností a reálnou praktičností. I když… to samé se říkalo i o Foldu, který je nyní velmi populární a dokonce má například vodotěsný pant.

Který typ displeje by měly mít budoucí mobily?

Zdroj: aheadlines