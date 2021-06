Samsung mobily čeká zásadní novinka pro posílání souborů

AirDrop, Nearby Share, Quick Share… znáte tyto názvy? Jde o prostředí, která se u telefonů starají o pohodlný přímý přenos souborů z jednoho mobilu do druhého. První jmenovaný pomocník je součástí systému iOS, druhého představil celkem nedávno Google a je součástí čistého Androida. Poslední zmíněný běží v telefonech Samsung s nadstavbou One UI a stará se o přenosy mezi mobily této značky. Teď jej čeká velmi významné povýšení do Mutual Transmission Alliance neboli MTA.

Samsung a jeho Quick Share pro přenos souborů prý míří do MTA

Zmíněná aliance je uskupením firem Xiaomi, Oppo, Vivo, ASUS, Black Shark, Hisense, MEIZU, OnePlus, Realme nebo ZTE, které se již před delší dobou dohodly, že budou pro přímé posílání souborů mezi telefony používat jedno společné prostředí. Majitelé těchto převážně čínských mobilů pak mají v tomto ohledu dost ulehčený život. Mohou napříč posílat soubory rychlostí cca 20 megabitů za sekundu, což je jako průměrné připojení k WiFi. A brzy se k nim podle všeho přidají i lidé s telefony Samsung.

Zmínky o přidání Quick Share do MTA pro mnohem univerzálnější přenos souborů se objevily na sociální síti Weibo. Zatím nebyly potvrzeny, ale ani vyvráceny. Grafika navíc vypadá poměrně věrohodně. Dá se předpokládat, že korejská firma, která je nejúspěšnějším výrobcem mobilů na světě, oznámí tuto novinku oficiálně už na MWC 2021.

