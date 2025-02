Chcete velkou OLED TV Samsung? Tahle teď zlevnila, nestojí ani polovinu původní ceny!

Reklama

Pokud uvažujete o nákupu nového televizoru, právě teď nastala ideální chvíle. Vlajková OLED televize Samsung QE65S85D s úhlopříčkou 65 palců se v akci Alza Dny propadla na historické minimum. Díky slevovému kódu ALZADNY20 ji lze pořídit za bezkonkurenčních 27 912 Kč, což je méně než polovina původní ceny (59 990 Kč), za kterou se začala loni v červnu prodávat.

Server rtings.com ve své recenzi vyzdvihuje především perfektní kontrast, který je typický pro OLED panely. Díky samostatně podsvíceným pixelům dokáže televizor zobrazit dokonale černou barvu bez jakéhokoliv náznaku bloomingu kolem světlých objektů. Odborníky zaujalo také špičkové zpracování odlesků – panel si poradí jak s přímým, tak nepřímým osvětlením, což z něj dělá vhodnou volbu i do světlejších místností.

Slabší HDR, skvělý gaming

V oblasti HDR jasu už televizor podle rtings tak nezáří. Panel je dostatečně jasný na to, aby některé HDR detaily vynikly, ale nedokáže správně zobrazit ty nejjasnější scény. Za původní cenu by to byl problém, v akci pod 28 tisíc jde však o přijatelný kompromis.

Hráči naopak mohou jásat. Televizor nabízí extrémně nízkou latenci v herním režimu, nechybí ani podpora 120Hz a VRR pro nejnovější generaci herních konzolí. Podle rtings jde o skvělou volbu pro hraní na PS5 či Xboxu Series X.

Verdikt odborníků

Rtings hodnotí Samsung S85D jako vynikající televizor pro všestranné použití. I když má své limity jako průměrnou předkalibrační přesnost barev či absenci Dolby Vision, za původní cenu si vysloužil velmi solidní hodnocení 8.7/10.

Cena: 27 912 Kč

Poznámka redakce Některé odkazy do obchodů mohou obsahovat tzv. affiliate parametr, díky kterému získá redakce malý zlomek z prodejní ceny. Finální částku ovšem takový odkaz neovlivňuje a produkty v žádném případě nejsou vybírány dle výše provize. Nákupem přes tyto odkazy podporujete provoz Světa Androida. Děkujeme za pochopení.

Jaké máte zkušenosti s OLED TV od Samsungu?