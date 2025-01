Recenze Xiaomi TV S Mini LED 2025: Prémiový obraz nemusí stát majlant

Reklama

Xiaomi nás v poslední době překvapuje stále častěji. Po představení základní řady TV A Pro, kterou jsem měl možnost důkladně otestovat, přichází značka s mnohem ambicióznější řadou TV S Mini LED 2025. Ta se snaží konkurovat zavedeným výrobcům v prémiové třídě, přičemž sází na moderní technologie jako Mini LED podsvícení, vysokou obnovovací frekvenci a pokročilé zpracování obrazu. Je ale Xiaomi skutečně připraveno konkurovat značkám jako Samsung nebo LG? Pojďme se na to podívat podrobněji.

Technické specifikace ve zkratce

Než se pustíme do detailního rozboru, zde jsou klíčové parametry testovaného 65″ modelu:

Rozlišení: 4K UHD (3840 × 2160 pixelů)

Panel: QD-Mini LED s 392 zónami lokálního stmívání

Maximální jas: 1200 nitů (HDR)

Obnovovací frekvence: 144 Hz

HDR formáty: HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ

Zvuk: 4 reproduktory, celkový výkon 25 W

Konektivita: 3× HDMI (2× HDMI 2.1), 2× USB, LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth

Operační systém: Google TV

Procesor: Quad Cortex A73

Paměť: 3 GB RAM + 32 GB úložiště

Design a kvalita zpracování

Xiaomi u řady S Mini LED výrazně zapracovalo na prémiových materiálech. Kovový rám s minimálními rámečky působí velmi bytelně, což je důležité zejména u 65palcové verze. Trochu mě však zklamaly plastové nožky – u televizoru této kategorie by se jednoznačně slušel masivnější kovový podstavec, podobný těm, které používá například Samsung u své řady Neo QLED.

Na druhou stranu potěší standardní VESA uchycení 300×300 mm pro montáž na zeď, čehož jsem při testování využil.

Co se týče konektivity, Xiaomi zvolilo praktické řešení s centralizovaným umístěním všech portů v jedné části zadního panelu. To výrazně usnadňuje organizaci kabeláže, zvláště když výrobce přibalil i praktické kabelové svorky. Díky tomu může být instalace televizoru velmi čistá a přehledná.

Obraz pod drobnohledem

Hlavní předností této televizní řady je bezesporu QD-Mini LED podsvícení s 392 nezávislými zónami. Ve srovnání se základní řadou A Pro, kterou jsem měl možnost důkladně otestovat, je rozdíl v kvalitě podsvícení naprosto zřejmý. Nejvýrazněji se to projevuje ve scénách s vysokým kontrastem – například při sledování nočních záběrů města nebo vesmírných scén. Zatímco u základní řady A Pro jsem pravidelně pozoroval výrazný blooming efekt kolem jasných objektů na tmavém pozadí, Mini LED verze tyto situace zvládá s mnohem větší elegancí.

V oblasti jasu nabízí televizor skutečně působivý výkon. Televizor nabízí maximální hodnoty kolem 800 nitů při běžném SDR obsahu na 10 % obrazovky, zatímco při HDR se televizor dokáže vytáhnout až k udávaným 1200 nitům. Co je důležité, i při zobrazení jasného obsahu přes celou plochu obrazovky si televizor dokáže udržet stabilních 600 nitů. To jsou hodnoty, které v této cenové kategorii jednoznačně převyšují průměr. Pro srovnání, prémiové modely od Samsungu nebo Sony sice nabízejí ještě o 200-300 nitů více, ale také za výrazně vyšší cenu.

Televizor exceluje v oblasti zpracování pohybu díky 144Hz panelu a implementaci MEMC technologie. Na rozdíl od základní řady A Pro, kde interpolace občas vytvářela až nepříjemně umělý „soap opera effect“, je zde zpracování pohybu mnohem citlivější. Obraz je dostatečně plynulý na to, aby uspokojil i náročné diváky sportovních přenosů, ale zároveň si zachovává přirozenost při sledování filmů.

Herní funkce

V oblasti hraní udělalo Xiaomi oproti předchozím generacím obrovský skok vpřed. Dvojice HDMI 2.1 portů podporuje všechny moderní herní funkce včetně VRR a ALLM. Při testování s PlayStationem 5 jsem byl příjemně překvapen minimální latencí, která v herním režimu dosahuje pouhých 4 ms. To je hodnota, kterou oceníte nejen u rychlých stříleček.

Speciální herní režim Game Boost dokáže pomocí interpolace vytáhnout obnovovací frekvenci až na 240 Hz. V praxi jsem ale lepších výsledků dosahoval s nativními 144 Hz, které poskytují čistší a přesnější obraz bez artefaktů. Co potěší zejména majitele výkonných grafických karet, je podpora 4K rozlišení při 144 Hz i s aktivním HDR.

Zvukový projev

Zvuková stránka představuje pravděpodobně největší slabinu tohoto modelu. Čtyři reproduktory o celkovém výkonu 25 W sice na papíře vypadají slušně, realita je ale spíše průměrná. Výšky jsou sice čisté, ale občas až nepříjemně ostré, zvláště při vyšší hlasitosti. Středy zvládají solidně reprodukci dialogů, ale basy prakticky chybí. Ani podpora Dolby Atmos nepomáhá vytvořit přesvědčivý prostorový efekt.

Dobrou zprávou je přítomnost eARC, díky které můžete bez problémů připojit externí audio systém. A to také důrazně doporučuji – investice do kvalitního soundbaru by měla být součástí rozpočtu při koupi tohoto televizoru. Například TCL S643W mohu ze zkušenosti doporučit. Za cenu pod 4,5 tisíce nabízí velice dobrý zvuk, jenž posune zážitek ze sledování na zcela novou úroveň.

Operační systém Google TV

Implementace Google TV je tradičně povedená. Čtyřjádrový procesor s jádry Cortex-A73 a 3 GB RAM zajistí svižný chod systému, což se projevuje rychlým spouštěním aplikací a plynulým přepínáním mezi zdroji. Občas sice zaznamenáte krátké zaváhání při prvním spuštění televizoru, ale to je bohužel běžné u většiny zařízení s Google TV.

Wi-Fi 6 zajišťuje stabilní streamování i náročného 4K obsahu. S rychlostí okolo 180 Mb/s a routerem vzdáleným asi 4 metry, jsem byl schopen pouštět filmy ze všech streamovacích služeb bez jediného trhnutí či zhoršení kvality. Bluetooth 5.3 se hodí pro bezdrátová sluchátka a nechybí ani podpora Apple AirPlay 2 či vestavěný Chromecast. Potěší také přítomnost klasického LAN portu, pakliže nemáte dostatečně silnou Wi-Fi nebo prostě chcete vsadit na jistotu a nespoléhat se na kvalitu bezdrátového připojení.

Kalibrace a obrazové režimy

Z hlediska přesnosti barev nabízí televizor několik přednastavených režimů včetně Filmmaker Mode, který by měl zajistit co nejvěrnější podání obrazu podle záměru tvůrců. Barevný gamut pokrývá 94 % prostoru DCI-P3, což je v této cenové kategorii velmi dobrý výsledek. V kombinaci s pokročilým lokálním stmíváním a vysokým jasem tak televizor nabízí působivou reprodukci barev jak při sledování HDR obsahu, tak běžného vysílání.

Závěr

Po několika týdnech testování musím říct, že Xiaomi odvedlo vynikající práci zejména v oblasti obrazové kvality. Při sledování různorodého obsahu od streamovacích služeb přes sportovní přenosy až po hraní her jsem nezaznamenal žádné zásadní nedostatky. Systém Google TV funguje stabilně a nabízí všechny důležité aplikace včetně Netflixu, Max či Apple TV+.

Denní používání odhalilo i několik drobných nedostatků. Například probuzení z pohotovostního režimu trvá někdy zbytečně dlouho a občas se stane, že televizor nezachytí první stisk tlačítka na dálkovém ovladači.

Xiaomi TV S Mini LED 2025 představuje zajímavou volbu pro několik typů uživatelů. Pokud hledáte kvalitní televizor do 20 000 Kč s podporou moderních technologií jako Mini LED, 144Hz panel a HDMI 2.1, těžko najdete lepší nabídku. Televizor ocení zejména ti, kteří často sledují filmy a seriály v HDR nebo aktivně hrají na nových konzolích.

Na druhou stranu, pokud patříte mezi náročné filmové fajnšmekry, kteří vyžadují absolutně dokonalou černou, možná bude lepší sáhnout po OLED televizoru, který bude však minimálně o třetinu dražší a nenabídne tak vysoký jas.

Xiaomi TV S Mini LED 2025 představuje významný milník v demokratizaci prémiových televizních technologií. Za cenu okolo 20 000 Kč dostáváte funkce, které byly donedávna výsadou modelů za dvojnásobek. I když televizor není ve všech ohledech dokonalý, poměr mezi nabízenou výbavou a cenou je bezkonkurenční. Jen nezapomeňte do rozpočtu započítat kvalitní soundbar – zvuk je jediná oblast, kde je kompromis oproti dražší konkurenci skutečně citelný.

Klady Vynikající poměr cena/výkon

Kvalitní Mini LED podsvícení s 392 zónami

Vysoký jas pro HDR obsah

144Hz panel s podporou VRR

Nízká latence pro hraní

Google TV s hromadou podporovaných aplikací Zápory Průměrný zvuk

Plastové nožky

Hodnocení redakce: 93 / 100

Co říkáte na televizor Xiaomi TV S Mini LED (2025)?

Za poskytnutí TV děkujeme společnosti Xiaomi.