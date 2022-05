Testujeme projektor Samsung The Freestyle. Přidáte se?

Asi jen málokdo by před několika měsíci tipoval, že korejský Samsung udělá velmi odvážný a kreativní “zářez” v segmentu projektorů, nicméně stalo se. V lednu oficiálně představená novinka The Freestyle je díky specifikacím nejen zajímavým konkurentem pro běžné modely, ale s moderní chytrou výbavou navíc kráčí svým vlastním směrem. Takový kousek techniky jsme se pochopitelně nemohli nechat ujít a projektor The Freestyle jsme si vypůjčili na testování.

Podobně jako u mnoha jiných produktů chceme dát příležitost našim čtenářům, aby si do komentářů napsali, co konkrétního by se chtěli o zařízení dozvědět. Na rozdíl od posuzování telefonu nebo třeba sluchátek bude v tomto případě jistě existovat více aspektů, které bude potřeba (a také zábava) vyzkoušet. Pokud by vás na tomto projektoru zajímalo něco specifického, neváhejte se svěřit pod článkem.

Čím se The Freestyle ve zkratce chlubí? Full HD rozlišení, náhrada za až stopalcovou televizi, otočná 180° hlava, schopnost přizpůsobit obraz barvě stěny, možnost instalace do žárovkové objímky, automatická lichoběžníková korekce nebo náhrada za chytrý reproduktor či náladové světlo.

Co byste chtěli o projektoru The Freestyle vědět?