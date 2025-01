Samsung vytáhl Project Moohan na světlo. První headset s Androidem XR už není jen na papíře

Reklama

Samsung dnes kromě nové řady Galaxy S25 konečně fyzicky ukázal svůj první XR headset s kódovým označením Project Moohan. Zatím jen staticky ve vitríně, ale i tak je zřejmé, že jihokorejský gigant to s rozšířenou realitou myslí vážně. Design zařízení připomíná konkurenční Vision Pro od Applu, nechybí ani podobné řešení předního krytu.

Pod kapotou headsetu tepe čip Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2. Ten nabízí šestijádrové CPU s taktem až 2,4 GHz, grafický čip Adreno a obrazový procesor schopný zpracovat výstup až z 12 kamer najednou. K tomu Samsung přidal 16 GB operační paměti, podporu Wi-Fi 7 a Bluetooth 5.3.

Displej headsetu využívá dva OLED panely s vysokým rozlišením a obnovovací frekvencí, přesné parametry však Samsung zatím tají. Z prvních fotografií je patrné, že nechybí několik průhledových kamer pro snímání okolí a sledování pohybu rukou. Ty mají přenášet obraz okolí s minimální latencí, abyste se mohli bezpečně pohybovat v prostoru.

Project Moohan běží na Androidu XR, který Google vyvíjí speciálně pro headsety a chytré brýle. Systém nabízí prostorové výpočty a zobrazení aplikací ve formě velkých oken před očima uživatele. Ovládání je řešeno pomocí gest rukou a sledováním pohybu očí, podobně jako u konkurenčního Vision Pro.

Co všechno s headsetem půjde dělat?

Díky Androidu XR budete moci v headsetu spustit prakticky všechny aplikace z Google Play, které vývojáři pro XR prostředí povolí. V praxi to znamená, že si před sebe můžete „pověsit“ několik velkých virtuálních monitorů a pracovat na nich jako na běžném počítači. K dispozici budete mít i kompletní balík Google aplikací.

Nelze samozřejmě opomenout Gemini integrovaný přímo do systému. Ten vám pomůže s ovládáním, dokáže analyzovat okolí a nabízet kontextové informace. Stačí mu třeba ukázat na objekt, o kterém chcete vědět víc, a asistent vám o něm řekne vše podstatné. Umí také v reálném čase překládat mluvené slovo nebo text, který máte před sebou.

Co se týče dostupnosti, Samsung zatím mlčí. Z neoficiálních informací víme, že první kusy by měly zamířit k vývojářům. Běžní zákazníci si na headset budou muset počkat minimálně do konce roku. Cena by se měla pohybovat nad hranicí 2000 dolarů (cca 48 000 Kč bez DPH) a zpočátku bude dostupnost omezena jen na vybraných trzích.

Na jaké úkony byste využívali XR headset?

Zdroj: The Verge, SamMobile